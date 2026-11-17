La Selección Mexicana regresa a jugar oficial en Monterrey tras 18 años. Rafa Márquez dirige al equipo con el objetivo de eliminar a Jamaica y asegurar el pase al Final Four de la Concacaf Nations League.

La Selección Mexicana de fútbol regresará a la capital de Nuevo León para disputar un partido oficial tras un periodo de 18 años, marcando un hito histórico en el futbol nacional. Este enfrentamiento decisivo se celebrará en el Estadio BBVA, inaugurado en agosto del 2015, donde el Tricolor busca consolidar su presencia en el torneo continental con una racha impecable en suelo regiomontano.

Regreso histórico a la Sultana del Norte

México no juega un duelo de carácter oficial en esta ciudad desde el 21 de junio del 2008, cuando venció 7-0 a Belice en el Estadio Universitario durante el inicio de las eliminatorias hacia el Mundial de Sudáfrica 2010. La última vez que la Selección Nacional disputó cualquier tipo de encuentro en Monterrey fue el 11 de octubre del 2018, cuando derrotó 3-2 a Costa Rica en el Universitario bajo la dirección de Ricardo Tuca Ferretti.

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El histórico balance del Tricolor en la capital de Nuevo León es abrumadoramente positivo. Con un saldo de cinco triunfos y un empate en seis juegos oficiales, la Selección Mexicana mantiene una efectividad del 88 por ciento en esta localidad. Esta estadística incluye victorias contundentes contra selecciones como Surinam, Canadá, Saint Kitts y Nevis y Trinidad y Tobago en diferentes etapas eliminatorias.

La única derrota en tierras neoleonesas se remonta a los cuartos de final del Mundial de México 1986, donde el equipo cayó 4-1 en penaltis frente a Alemania tras un empate sin anotaciones. Esta cifra incluye también los 24 ganados, cinco empatados y cinco perdidos en los 34 duelos totales disputados en la región, lo que convierte al Estadio BBVA en un escenario particularmente favorable para las aspiraciones de clasificar.

La misión de Rafa Márquez ante Jamaica

Bajo la dirección técnica de Rafa Márquez, el equipo enfrenta una presión intensificada por la necesidad de obtener la primera victoria con este entrenador y asegurar su boleto al Final Four del certamen de la Concacaf, al que ha accedido en las cuatro ediciones anteriores. Para mantenerse con vida en la ronda de cuartos de final contra Jamaica, México debe ganar con una diferencia mínima de un gol, ya sea 1-0 o 2-1.

Un triunfo por 3-2 enviaría el duelo a la prórroga, mientras que cualquier otro resultado o derrota significaría la eliminación inmediata de la competencia. Además, este encuentro representa la primera oportunidad para la Selección Mexicana de vencer a Jamaica en la historia de la Concacaf Nations League, dado que el balance previo registra dos empates y una derrota ante los caribeños en este torneo específico.

Rafa Márquez mostró transparencia sobre los riesgos inherentes a su cargo durante la víspera del partido. El estratega admitió que una eliminación podría poner en duda su continuidad en el timón, declarando que no depende de él si no se obtiene el resultado deseado. Este enfrentamiento es crucial para la confianza del equipo rumbo al Mundial 2030, sucediendo a Javier Aguirre en el proceso constructivo.

Impacto en la Copa Oro y el balance regional

El resultado de este partido tendrá consecuencias directas en la agenda competitiva inmediata de la Selección Mexicana. Si el equipo logra eliminar a Jamaica, asegurará automáticamente su pase a la Copa Oro del próximo año. En caso contrario, deberá disputar una eliminatoria adicional en marzo del 2027 para asegurar su boleto al máximo certamen de la zona norteamericana.

La preparación del equipo ha estado marcada por la búsqueda de identidad táctica bajo la nueva dirección. El Estadio BBVA, que recibió cuatro juegos durante la pasada Copa del Mundo, nunca había albergado a la Selección Mexicana en un contexto de alta exigencia competitiva. La única misión para los jugadores es imponerse a Jamaica en este escenario de altura y modernidad.

En el ámbito femenino, el equipo nacional también se prepara para desafíos importantes con convocadas destacadas como Charlyn Corral y Scarlett Camberos. Estas figuras encabezan la lista para enfrentar a Haití el 28 de noviembre, en un intento por garantizar el pase al Mundial Femenil de Brasil 2027. El contexto deportivo en México es vibrante, con ambas selecciones trabajando para consolidar su estatus regional en competiciones clave.