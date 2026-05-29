Selección Mexicana de Luto: Lamentan la Muerte de Javier de la Torre Menchaca, Hermano del Ex Auxiliar Técnico de México

La Selección Mexicana y la Federación Mexicana de Futbol compartieron un comunicado para lamentar la muerte de Javier de la Torre Menchaca, hermano del ex auxiliar del equipo mexicano, Eduardo"Yayo" de la Torre. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento del hermano de Eduardo"Yayo" de la Torre, ex jugador de las Chivas de Guadalajara y actual comentarista deportivo.

A unos días de su debut en la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección Mexicana de Javier Aguirre registró actividad en su cuenta en X para informar una repentina muerte.

Los fans del futbol expresaron sus condolencias en la publicación. Ante sus más de 870 mil seguidores en X, la Selección Mexicana compartió un desgarrador comunicado para informar la muerte de Javier de la Torre Menchaca, hermano de Eduardo"Yayo" de la Torre, ex auxiliar técnico del equipo nacional. Selección Mexicana de lut





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