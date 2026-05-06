Selección Mexicana enfrenta polémica en su convocatoria mientras empata con Bélgica en amistoso

La Selección Mexicana se ve envuelta en controversias por la convocatoria de jugadores, mientras que su partido amistoso contra Bélgica terminó en empate 1-1. David Medrano analiza los puntos clave para resolver la tensión entre clubes y selección.

En medio de la polémica generada por la convocatoria de la Selección Mexicana , que inició el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, el analista y periodista de TV Azteca, David Medrano, ha revelado tres puntos clave que podrían ayudar a resolver la tensión existente.

Entre las situaciones controvertidas, destaca el caso de Toluca, que no alineó a sus jugadores convocados, Jesús Gallardo y Alexis Vega, en la Liguilla, pero sí los tendría disponibles para la Concachampions. Este supuesto permiso generó molestia, especialmente en Chivas, que cuenta con cinco convocados: Luis Romo, Alvarado, Hormiga González, Tala Rangel y Brian González, quienes fueron solicitados urgentemente para regresar al equipo.

La Selección Mexicana respondió con firmeza, informando que los 20 jugadores convocados desde el 28 de abril deben reportarse y advirtiendo que quienes no acudan no podrán participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Toluca confirmará que Gallardo y Vega no jugarán hoy y Chivas informará que sus jugadores se unirán a la Selección, mientras que el Vasco dará una conferencia de prensa al mediodía.

David Medrano explica que Toluca enviará a Gallardo y Vega, quienes, aunque ya reportaron en Verde Valle, viajarán durante el día a la Ciudad de México, ya que la hora de presentación es a las 8:00 PM de este miércoles. Además, se adelanta que Javier Aguirre ofrecerá una conferencia de prensa para aclarar la situación y calmar la tensión generada desde el anuncio de la convocatoria.

En otro orden de ideas, el amistoso internacional entre México y Bélgica, disputado en el Soldier Field de Chicago, dejó un empate 1-1 lleno de intensidad y grandes momentos. Bélgica demostró su calidad con una jugada de fantasía, técnica y precisión, mientras que Dodi Lukébakio marcó el gol del empate. Por su parte, México mostró un juego espectacular, con una triangulación digna de videojuego, aunque Julián Quiñones no logró concretar.

Jorge Sánchez abrió el marcador para el Tri, mientras que Jesús Gallardo generó peligro con un tiro cruzado, aunque Orbelín Pineda no pudo rematar. Julián Quiñones estuvo a punto de marcar, pero el balón quedó en la línea. El partido comenzó con la emoción de los himnos nacionales y el salto de los jugadores a la cancha, ofreciendo un espectáculo completo para los aficionados





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