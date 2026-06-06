Selección mexicana: la criba generacional rumbo a 2026 ha sido implacable

Un análisis del proceso de renovación de la selección mexicana muestra cómo numerosas promesas de la base olímpica de Tokio 2020 y otros prospectos se han quedado fuera del proyecto para la Copa del Mundo de 2026, mientras que algunos nombres inesperados emergen como opciones.

El proceso de renovación generacional en la selección mexicana de fútbol ha experimentado numerosas pérdidas en su camino hacia la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Norteamérica.

Cuando la selección sub-23 conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se abrió una ventana de optimismo para un grupo numeroso de futbolistas que apuntaban a formar el núcleo del equipo en los próximos ciclos mundiales. Incluso, ese logro olímpico fue considerado por muchos como el punto de partida informal del ciclo rumbo a 2026, dado que la Copa Mundial de Catar 2022 ya estaba en el horizonte inmediato.

Sin embargo, el tiempo ha demostrado la extrema volatilidad de las proyecciones en el fútbol de alto rendimiento. De aquel equipo medallista, únicamente siete jugadores -Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Luis Romo, Alexis Vega y Roberto Alvarado- lograron ser considerados de manera consistente por el técnico Javier Aguirre para el proyecto mundialista.

Un grupo significativo de quienes entonces eran vistas como promesas firmes -Sebastián Jurado, Jesús Alberto Angulo, Erick Aguirre, Fernando Beltrán, Sebastián Córdova, Carlos Rodríguez, Uriel Antuna, Jesús Ricardo Angulo y Diego Lainez- no alcanzó a consolidarse en la consideración del cuerpo técnico y quedaron fuera del panorama a largo plazo. Con el transcurso de los años, ese mismo proceso olímpico se transformó en la base visible del equipo mundialista, pero también se integraron a la escena nuevos prospectos que inicialmente se perfilaban como candidatos seguros para Norteamérica 2026.

Sus carreras, sin embargo, han estado marcadas por la inconsistencia, lesiones o falta de continuidad, lo que ha impedido su consolidación. Entre los nombres que más ruido hacían en su momento destacan Víctor Guzmán, Gilberto Sepúlveda, Erick Sánchez, Marcelo Flores, Jordan Carrillo y Jorge Ruvalcaba. Todos ellos mostraron destellos de calidad en instancias formativas o en el fútbol local, pero no lograron dar el salto de regularidad necesario para mantener una presencia ininterrumpida en el radar de la selección mayor.

Por otro lado, existe una categoría particularmente interesante: jugadores que formaron parte de la convocatoria para el último Mundial, Catar 2022, y que por su edad podrían perfectamente ser opciones viables para el nuevo torneo. Este es el caso de Gerardo Arteaga, Kevin Álvarez, Érick Gutiérrez e Hirving Lozano.

Sin embargo, por diversas razones -competencia, decisión técnica, estado físico- no pudieron o no han podido ser parte de la fase final de preparación para 2026 en el esquema actual. En contraste, nombres que en un principio no estaban en los pronósticos más conservadores han terminado por ganarse un lugar.

Casos como los de Mateo Chávez, Obed Vargas, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez y Armando González representan la sorpresa en un proceso que ha privilegiado, hasta ahora, ciertas características específicas de juego y una evolución particular. La historia de estos últimos años refleja la crueldad y la impredecibilidad del fútbol de elite, donde las proyecciones a largo plazo se desvanecen con frecuencia y donde el presente inmediato es el único argumento que pesa para acceder a una cita mundialista





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