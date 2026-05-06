Selección Mexicana y clubes negocian permisos especiales para jugadores rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana de Fútbol se enfrenta a un desafío logístico al permitir que algunos jugadores disputen partidos clave con sus clubes antes de reportarse al Centro de Alto Rendimiento. Este acuerdo especial ha generado controversia y refleja la complejidad de la preparación rumbo al Mundial 2026.

La Selección Mexicana de Fútbol se encuentra en un momento crucial de su preparación rumbo al Mundial 2026 . Según el plan aprobado unánimemente, los jugadores convocados podrían disputar su último partido con sus clubes el 5 de mayo en la Concachampions , para luego reportarse al Centro de Alto Rendimiento (CAR) el 6 de mayo.

Sin embargo, en un giro inesperado, se permitió que algunos futbolistas entrenaran con sus equipos y fueran considerados para la Semifinal de Vuelta del miércoles 6 frente a Los Angeles FC de la MLS. Este permiso especial se concedió a jugadores como Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes, a pesar de tener que reportarse con la Selección el 6 de mayo, podrían participar en el partido del Toluca vs LAFC.

El técnico Ricardo Aguirre había sido claro en una conferencia de prensa el pasado 26 de marzo, durante la Fecha FIFA, al asegurar que los jugadores jugarían el 5 de mayo y se unirían a la Selección el 6, sin participar en partidos posteriores. Esta decisión se alinea con el comunicado oficial de la Federación Mexicana de Fútbol, que estipulaba que ningún convocado de la Liga MX estaría en la Vuelta de Semifinales de la Concacaf.

No obstante, el director deportivo de la Selección, Duilio Davino, confirmó que se les concedió un permiso especial para que algunos jugadores se presentaran el jueves en el CAR, lo que ha generado cierta controversia. Además, el Club América, otro representante mexicano en la Concachampions, liberó a cinco de sus jugadores (Tala Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Piojo Alvarado y Hormiga González) para la Liguilla, lo que demuestra la flexibilidad en las negociaciones entre la Selección y los clubes.

Este escenario refleja la complejidad de equilibrar los intereses de los clubes y la preparación de la Selección Nacional, especialmente en un año tan importante como el que se avecina con el Mundial 2026





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