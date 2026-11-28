Gabriela Agúndez, Alejandra Estudillo y Kenny Zamudio participan este fin de semana en el Selectivo Nacional de Clavados para definir las plazas finales para las Copas del Mundo 2027.

Este fin de semana se celebrará el Selectivo Nacional de Clavados en el Centro Nacional de Desarrollo de Deportistas de Elite ( CNAR), un evento crucial para definir los últimos integrantes del equipo mexicano para las Copas del Mundo 2027 de World Aquatics. La competencia reunirá a atletas de alto nivel, incluyendo a las medallistas olímpicas Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo, así como al campeón panamericano juvenil Kenny Zamudio, quienes buscarán asegurar su clasificación individual.

Plazas Disponibles y Cronograma De Competencia

El objetivo principal de esta competencia es determinar las últimas plazas disponibles para la selección nacional, cubriendo cuatro categorías específicas. Se asignarán dos lugares en la plataforma de diez metros para el evento femenil, uno en la plataforma de diez metros para el varonil, uno en el trampolín de tres metros femenil y uno en el trampolín de tres metros para el varonil. Estas plazas otorgarán el pase directo a las citas mundiales que tendrán lugar el próximo año.

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La gira oficial de World Aquatics para la temporada 2027 está estructurada en tres etapas geográficas distintas y consecutivas. El calendario inicia en Montreal, Canadá, con eventos programados del veinticinco al veintiocho de febrero. La segunda etapa se trasladará a México, en una ciudad que permanece por confirmar, durante los días cuatro, cinco, seis y siete de marzo. Finalmente, la temporada concluirá con la Superfinal en Beijing, China, entre el treinta de abril y el dos de mayo.

Regreso De Gabriela Agúndez y Dominio De Alejandra Estudillo

La actividad competitiva arrancará el sábado con la prueba de plataforma de diez metros individual femenil, marcando el regreso a las competencias individuales de Gabriela Agúndez. La clavadista ha estado ausente de esta disciplina durante la última temporada, habiendo participado exclusivamente en pruebas sincronizadas, lo que también provocó su ausencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Junto a Agúndez, competirá Alejandra Estudillo, quien llega al selectivo con un historial reciente excepcional que incluye el título de campeona centroamericana y múltiples victorias en el circuito universitario de Estados Unidos. Estudillo se ha consolidado como la clavadista con el mayor grado de dificultad en el mundo actual, sumando a su palmarés ser subcampeona mundial, título que ya le asegura su lugar en la prueba sincronizada de diez metros femenil.

Presencia Destacada De Kenny Zamudio en La Rama Varonil

Para el domingo, el foco se desplazará hacia la plataforma de diez metros varonil, donde destacará la participación de Kenny Zamudio. Este atleta es el campeón panamericano juvenil obtenido en Asunción 2025 y se presenta como el único mexicano en esta especialidad que cuenta con un boleto directo y asegurado para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Zamudio se une a una lista nutrida de clavadistas que ya tienen garantizada su clasificación para las Copas del Mundo 2027 gracias a su desempeño durante la temporada reciente. Esta clasificación asegurada cubre todas las pruebas sincronizadas femeniles con los nombres de Suri Cueva, Aranza Vázquez, María Fernanda García, y las hermanas Lía y Mía Cueva.

Clasificados Varoniles y Logística Del Evento En El CNAR

En la rama masculina, la clasificación confirmada incluye a Randal Willars y Kevin Berlín para las pruebas de plataforma de diez metros, tanto en la modalidad individual como en la sincronizada. Asimismo, Osmar Olvera y Juan Celaya ya tienen aseguradas sus plazas en el trampolín de tres metros en sus respectivas categorías individual y sincronizada.

Las competencias se desarrollarán en dos sesiones diarias tanto el sábado como el domingo en las instalaciones del CNAR. Las rondas preliminares de cada jornada iniciarán puntualmente a las diez de la mañana, mientras que las finales estarán reservadas para las sesiones de la tarde, comenzando a partir de las tres de la tarde, permitiendo a los espectadores presenciar el desenlace de cada prueba en los horarios prime.