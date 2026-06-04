Semáforo Económico de la CDMX: alertas y fortalezas antes del Mundial 2026

Los organismos empresariales presentaron el Semáforo Económico de la Ciudad de México, una herramienta de consulta pública con 11 indicadores que ubica a la capital en amarillo. Destaca el crecimiento del 5.1% y la IED, pero preocupan el empleo informal y la pérdida de empleos formales.

A una semana de que la Ciudad de México se convierta en el epicentro de la atención mundial al ser una de las sedes del Mundial 2026 , diversos organismos empresariales han dado a conocer el Semáforo Económico de la capital, una herramienta pionera que califica el desempeño económico local mediante once indicadores clave.

Este instrumento, presentado por la Coparmex CDMX en colaboración con la CANACO, ANTAD, CANIRAC, la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México y CANACINTRA, tiene como objetivo ofrecer una evaluación objetiva que sirva a la toma de decisiones y al diseño de políticas públicas. Los resultados ubican a la capital en un estado de alerta amarilla, lo que implica que, si bien hay avances significativos, persisten áreas de preocupación que no pueden pasarse por alto.

Entre los indicadores positivos destaca un crecimiento económico del 5.1%, el más alto del país, así como una Inversión Extranjera Directa que asciende a 22 mil 831 millones de dólares, y una ocupación de la Población Económicamente Activa que alcanza el 96%. No obstante, estas cifras contrastan con datos preocupantes: la tasa de empleo informal se sitúa en un 44.1%, se han perdido 62 mil 297 empleos formales en lo que va de 2026, lo que coloca a la capital en el último lugar nacional en generación de empleo formal, la inflación alcanza el 4.84%, las exportaciones registran una caída anual del 9.25%, y se observa una disminución constante de patrones registrados en el IMSS.

Este panorama mixto explica por qué el semáforo se mantiene en amarillo, reflejando una economía que muestra fortaleza en inversión y crecimiento, pero debilidad en la creación de empleo formal. El Semáforo Económico se distingue por su rigor técnico: todos los indicadores provienen de fuentes oficiales como el INEGI, el IMSS, el Banxico y la Secretaría de Economía, evitando encuestas o estimaciones subjetivas.

Además, los umbrales utilizados están alineados con estándares internacionales de la OCDE y el Banco de México. La herramienta abarca tanto variables de corto plazo, como el empleo mensual y la inflación, como de mediano y largo plazo, incluyendo la Inversión Extranjera Directa, el crecimiento anual y la informalidad estructural.

De esta forma, los organismos empresariales buscan que el Semáforo se convierta en un referente para el seguimiento periódico de la economía capitalina, permitiendo identificar con claridad los desafíos y oportunidades que enfrenta la ciudad en un momento clave, justo antes de recibir la atención mundial por el Mundial de Fútbol





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