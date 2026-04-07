Semana Santa 2026: Guanajuato registra una notable disminución en la incidencia delictiva

Durante la Semana Santa de 2026, Guanajuato experimentó una significativa reducción en la incidencia delictiva, con una disminución del 39.5% en los homicidios diarios en comparación con el promedio anual. Aunque el Domingo de Resurrección fue el día más crítico, la tendencia general muestra una desaceleración de la violencia en el estado.

Guanajuato , Gto. El periodo principal de la Semana Santa 2026 presentó un alivio estadístico para Guanajuato . En contraste con la tendencia de violencia que caracterizó el inicio del año, los días festivos mostraron una disminución significativa en la incidencia delictiva. Mientras que el promedio diario de muertes en Guanajuato era de 6.61 durante el resto del año, esta cifra se redujo a 4.00 en los cuatro días de Semana Santa , lo que representa una disminución del 39.5%.

Según el recuento de reportes del Periódico Correo y las estadísticas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el estado experimentó una reducción que oscila entre el 23% y el 40% en el promedio de homicidios diarios durante los días de mayor afluencia turística y religiosa. Esto se produjo después de que el balance de la Semana Santa en Guanajuato revelara un total de 17 víctimas mortales y 6 heridos según el monitoreo de Correo, mientras que el registro oficial federal contabilizó 14 homicidios.\El estado registró un promedio de 4 homicidios diarios durante los días festivos, significativamente por debajo del promedio anual de 6.61. Las cifras de la prensa reportaron 17 víctimas, mientras que las cifras oficiales registraron 14. Se analizaron con especial atención el “Viernes Santo” y el “Domingo de Resurrección”. A pesar de que el entorno vacacional suele implicar un aumento del riesgo debido a la mayor movilidad social, los datos del 2 al 5 de abril (desde Jueves Santo hasta Domingo de Resurrección) evidenciaron una desaceleración de la violencia letal. El Informe Diario de la SSPC confirmó esta tendencia, donde el Gobierno de México reportó 3.5 homicidios diarios en este periodo, en comparación con los 4.58 que se registraban diariamente en 2026. Si bien los promedios disminuyeron, tanto el corredor industrial como las zonas de tránsito no estuvieron exentos de episodios violentos. El Domingo de Resurrección (5 de abril) se destacó como la jornada más crítica del periodo vacacional, con un repunte de 7 fallecidos reportados por los medios de comunicación locales.\En cuanto a los municipios con mayor incidencia delictiva durante este periodo, se observaron los siguientes datos: León registró 5 fallecidos, incluyendo un doble homicidio el domingo de cierre. Irapuato reportó 3 fallecidos y 2 heridos, con especial relevancia en la localización de cuerpos en el último día de la semana santa. Valle de Santiago lamentó 2 fallecidos por ejecuciones directas. Es importante destacar que, además de los homicidios dolosos, se registraron accidentes de tráfico fatales, como el de un motociclista en León el 3 de abril, un fenómeno que tiende a aumentar durante los periodos de descanso. Llama la atención que el promedio de heridos se redujo en más del 55% durante estos días específicos, lo cual sugiere una disminución en los enfrentamientos armados de alta intensidad durante el periodo de asueto religioso. Un caso particular a resaltar es un incidente que involucró a un turista de León en el estado vecino de Jalisco, lo cual subraya los riesgos que enfrentan los ciudadanos durante sus desplazamientos en estas fechas. Entre el 2 y el 5 de abril se registró una disminución en el número de asesinatos y heridos, concentrándose la mayor parte de los casos en León, Irapuato y Valle de Santiago durante el periodo vacacional





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