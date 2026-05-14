Semar asegura 13 paquetes tipo ladrillo y un bulto con presunta cocaína en aguas del Pacífico mexicano frente a Oaxaca

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró 13 paquetes tipo ladrillo y un bulto con presunta cocaína localizados en aguas del Pacífico mexicano, frente a las costas de Oaxaca, como parte de las labores permanentes de vigilancia marítima que realizan fuerzas federales para combatir el tráfico de drogas.

La Secretaría de Marina ( Semar ) aseguró 13 paquetes tipo ladrillo y un bulto con presunta cocaína localizados en aguas del Pacífico mexicano, frente a las costas de Oaxaca, como parte de las labores permanentes de vigilancia marítima que realizan fuerzas federales para combatir el tráfico de drogas.

De acuerdo con información difundida por autoridades, el hallazgo ocurrió a 248 millas náuticas al suroeste de Huatulco, donde personal naval detectó diversos objetos flotando durante recorridos de patrullaje y vigilancia en alta mar. Tras identificar los paquetes sospechosos, los elementos procedieron a recuperarlos para su posterior análisis y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Los objetos asegurados fueron trasladados a instalaciones oficiales en Huatulco, donde quedaron bajo resguardo para iniciar las investigaciones ministeriales correspondientes y determinar el peso exacto del cargamento, así como confirmar oficialmente el tipo de sustancia contenida en los paquetes





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