Fuerzas federales y estatales en Oaxaca capturan a tres delincuentes vinculados a Los Cromos, sumando siete detenidos por delitos violentos e ilícitos en el Istmo.

Elementos de la Secretaría de Marina ( Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC) y la Fiscalía General de la República ( FGR) llevaron a cabo un operativo conjunto en coordinación con el Gabinete de Seguridad de Oaxaca que resultó en la detención de tres presuntos integrantes del grupo delictivo Los Cromos. Este arresto se ejecutó en la región estratégica del Istmo de Tehuantepec, una zona geográfica clave donde la organización criminal mantiene presencia activa y realiza actividades ilícitas de manera sistemática. La acción policial y militar fue parte de un seguimiento exhaustivo dirigido a desarticular la estructura operativa de esta célula delictiva.

Detalles del operativo y elementos asegurados en Oaxaca

La captura de estos tres individuos se inscribe directamente en el marco de las acciones de rastreo y persecución contra Iván "N", alias "El Cromo", quien ha sido identificado por las autoridades competentes como el líder máximo de esta organización criminal. En el transcurso de la intervención, las fuerzas de seguridad lograron asegurar un arsenal que incluía dos armas largas, tres cargadores y cincuenta y ocho cartuchos. Además, se decomisaron diversas dosis de droga, lo que evidencia la participación de estos sujetos en el tráfico de estupefacientes y en el control territorial de la zona.

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Antecedentes y capturas previas vinculadas al crimen

Estas tres detenciones más recientes se suman a un historial reciente de arrestos, incluyendo otras cuatro capturas realizadas el 19 de noviembre, también en el estado de Oaxaca, como parte de las acciones continuas contra esta organización. Según la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), entre las personas detenidas en esa fecha previa había dos individuos señalados por su probable participación en los homicidios de un policía municipal y de un trabajador de un establecimiento comercial conocido como Bama Club.

Perfil de Los Cromos y métodos delincuenciales

Los Cromos son identificados por las autoridades estatales y federales como un grupo delictivo consolidado con presencia estable en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. A este grupo se le relaciona estrechamente con actividades de extorsión y cobro de piso, además de otros delitos graves que afectan la seguridad pública. Los otros dos detenidos en la operación del 19 de noviembre fueron relacionados con presuntas actividades de extorsión y cobro de piso en la región, consolidando un modus operandi basado en la violencia y el extorsionamiento sistemático.

Impacto en la seguridad y próximos pasos legales

Con estas dos acciones coordinadas, suman siete personas detenidas presuntamente relacionadas con Los Cromos en operativos recientes en Oaxaca. En el operativo de noviembre, las autoridades también aseguraron armas cortas, cargadores, cartuchos y diversas dosis de droga, reforzando la evidencia de la actividad delictiva. Las autoridades continúan con los procesos judiciales para imputar a los detenidos por los cargos correspondientes, buscando restablecer la legalidad y la tranquilidad en las comunidades afectadas por la presión del crimen organizado en la zona.