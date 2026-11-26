La Semar y la UNAM instalaron cinco boyas de monitoreo en el Pacífico para mejorar la alerta temprana de ciclones tropicales y proteger comunidades costeras mediante datos en tiempo real.

La Secretaría de Marina ( Semar) y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) anunciaron oficialmente la instalación de cinco boyas de monitoreo estratégico. Estos dispositivos se posicionaron a aproximadamente 200 millas náuticas de las costas del Pacífico mexicano. El objetivo principal es optimizar los pronósticos meteorológicos y anticipar alertas ante fenómenos hidrometeorológicos extremos. La operación busca fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades nacionales ante desastres naturales.

Mecanismo de alerta temprana y datos oceánicos

Los instrumentos desplegados transmiten información en tiempo real sobre las condiciones oceánicas y atmosféricas del océano. Esta conexión permite un seguimiento preciso de la formación y evolución de ciclones tropicales en la región. La red de sensores fortalece las capacidades técnicas de las autoridades de protección civil en materia de prevención. Los datos recibidos facilitan la toma de decisiones críticas durante la temporada de huracanes. Esta infraestructura tecnológica representa un avance significativo en la vigilancia ambiental del país.

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Expedición del buque oceanográfico El Puma

El buque de investigación oceanográfica El Puma, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), zarpó el miércoles 25 de noviembre. La embarcación partió del puerto de Manzanillo, Colima, para concretar el despliegue de estos instrumentos especializados. Esta expedición científica forma parte del proyecto APIXQUI. El nombre completo del proyecto es Sistema Interinstitucional de Monitoreo Metoceánico y Alerta Temprana de Eventos Extremos. Esta iniciativa coordina esfuerzos técnicos y logísticos para la seguridad pública.

Colaboración institucional y roles del CICESE

El proyecto APIXQUI cuenta con la participación activa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE). Especialistas de esta institución, expertos en el fondeo de equipos en aguas profundas, participan directamente en las labores operativas. Trabajan junto con personal del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico (ININDETEC) de la Armada de México. Esta colaboración interinstitucional asegura la correcta implementación de la tecnología. La experiencia técnica combinada garantiza la robustez de los datos recolectados.

Impacto en la seguridad marítima y costera

La Secretaría de Marina detalló que el propósito es ampliar la disponibilidad de datos oceanográficos y atmosféricos en el Pacífico mexicano. Este flujo de información fortalece las capacidades nacionales para su análisis y aprovechamiento inmediato. Además de la vigilancia de sistemas tropicales, la red proporciona información vital para las comunidades costeras. Los habitantes cuentan con mayores elementos para tomar decisiones oportunas ante condiciones meteorológicas adversas. La seguridad de las operaciones marítimas también se ve favorecida por estos avances.

Protección de la vida humana y preparación nacional

Mediante la colaboración entre las cuatro instituciones involucradas, el proyecto busca ampliar las capacidades de observación del litoral mexicano. La meta es mejorar la preparación frente a eventos extremos y contribuir directamente a la protección de la vida humana. Esta iniciativa refleja un compromiso institucional serio con la gestión de riesgos naturales. Los datos generados permitirán modelos predictivos más precisos para la región. La inversión en tecnología científica es clave para la resiliencia nacional ante el cambio climático y desastres.