Semarnat no aprueba proyecto 'Perfect Day' de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que concluyó el procedimiento ambiental del proyecto 'Perfect Day' de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo. La decisión de no aprobar el proyecto se sustentó en criterios técnicos, jurídicos y científicos, privilegiando la protección de los ecosistemas y el interés público.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ( Semarnat ) informó que concluyó el procedimiento ambiental del proyecto 'Perfect Day' de Royal Caribbean en Mahahual , Quintana Roo .

La decisión de no aprobar el proyecto se sustentó en criterios técnicos, jurídicos y científicos, privilegiando la protección de los ecosistemas y el interés público. La Semarnat llevó a cabo un análisis técnico, ambiental y jurídico correspondiente a proyectos vinculados al desarrollo turístico denominado 'Perfect Day', entre ellos 'Beach Club Perfect Day México' y 'Construcción de un Muelle para Cruceros de Uso Privado, Terminal Portuaria en Mahahual, Q. Roo'.

La protección de arrecifes, manglares y ecosistemas del Caribe mexicano es una prioridad ambiental para México. La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental identificó diversos elementos relevantes, entre ellos la presencia de vegetación de manglar dentro de la poligonal del proyecto; posibles incumplimientos respecto de las distancias previstas en la NOM-022-SEMARNAT-2003; posibles afectaciones derivadas de intrusión salina asociadas a la Planta de Ósmosis Inversa; y riesgos de alteración al balance hidrológico del acuífero.

La Semarnat consideró que el desarrollo turístico podría afectar negativamente los ecosistemas y la biodiversidad de la región. El proyecto 'Perfect Day' contemplaba obras de infraestructura turística y marítima, incluyendo áreas administrativas, albercas, cabañas, caminos, estaciones de servicio, dragado, conformación de una caleta artificial e instalación de estructuras marinas. La Semarnat identificó 33 impactos ambientales sin la presentación de medidas para mitigar, prevenir y compensar dichos impactos.

La protección de los ecosistemas y la biodiversidad de la región es una prioridad ambiental para México. La Semarnat consideró que el desarrollo turístico podría afectar negativamente los ecosistemas y la biodiversidad de la región. El proyecto 'Beach Club Perfect Day México' contemplaba obras de infraestructura turística y marítima, incluyendo áreas administrativas, albercas, cabañas, caminos, estaciones de servicio, dragado, conformación de una caleta artificial e instalación de estructuras marinas.

La Semarnat identificó 33 impactos ambientales sin la presentación de medidas para mitigar, prevenir y compensar dichos impactos. La protección de los ecosistemas y la biodiversidad de la región es una prioridad ambiental para México





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