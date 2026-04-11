Sembrando Vida: Red de Tianguis Campesinos y Puntos de Venta Impulsa la Economía y la Alimentación Saludable en 2025

La Secretaría de Bienestar informa sobre los resultados de 2025 del Programa Sembrando Vida, destacando la expansión de los tianguis campesinos y puntos de venta como mecanismos clave para fortalecer la economía campesina, la alimentación saludable y la autosuficiencia alimentaria en México.

La Secretaría de Bienestar, a través de la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural y del Programa Sembrando Vida , anuncia los resultados del 2025 en cuanto a la implementación de los tianguis campesinos y puntos de venta en el país. Durante el año, se llevaron a cabo 3 mil 880 tianguis campesinos en las cabeceras municipales, parques y explanadas de las localidades, consolidando una vasta red comunitaria de comercialización.

Esta red facilita el acceso a alimentos saludables y de calidad para la población local, al mismo tiempo que fomenta la producción local, impulsa la economía campesina y promueve una conexión directa entre los productores y los consumidores. Los tianguis, en esencia, representan un espacio vital para la vida comunitaria y la economía de las zonas rurales, reproduciendo un modelo de comercialización que se remonta a la época prehispánica y que ha perdurado a lo largo de los siglos como un elemento fundamental de la cultura mexicana.\Adicionalmente a los tianguis, se establecieron 50 puntos de venta en todo el territorio nacional, gestionados de manera autogestiva por los propios sembradores y sembradoras. Estos puntos de venta, ubicados en las comunidades participantes del programa, ofrecen una amplia gama de productos transformados, superando los 4 mil productos diferentes. Esta diversificación es el resultado del trabajo productivo, organizativo y comercial impulsado por el Programa Sembrando Vida. La iniciativa no solo se enfoca en la producción primaria, sino también en la transformación de los alimentos, generando valor agregado y abriendo nuevas oportunidades económicas para las comunidades. Los tianguis campesinos y los puntos de venta se han convertido en plataformas clave para la distribución de alimentos frescos, preparados y transformados, cultivados localmente y producidos de manera agroecológica. Se promueve la eliminación de intermediarios, asegurando un mayor beneficio para las comunidades rurales y fortaleciendo la soberanía alimentaria del país. Los productos ofrecidos, provenientes de la milpa y de los sistemas agroforestales, incluyen maíz nativo, frijol, calabaza, café, cacao, miel, frutas, verduras, plantas medicinales, conservas, productos transformados y artesanías, muchos de ellos cultivados con prácticas sostenibles que evitan el uso de agroquímicos y fomentan el uso de biofertilizantes y abonos orgánicos.\Sembrando Vida contribuye de manera significativa a mejorar la alimentación de las familias mexicanas al facilitar el acceso a alimentos frescos, nutritivos, diversos y culturalmente relevantes. La producción de frutas, verduras, granos y alimentos transformados derivados de la milpa y de los árboles frutales convierte a este programa en una política pública integral que no solo impulsa la economía campesina, sino también una oferta alimentaria más sana para la población. Con estas acciones, el Gobierno de México consolida una alternativa de desarrollo rural con justicia social, donde la tierra se convierte en un medio para producir alimentos, fortalecer la comunidad, impulsar la economía, preservar la cultura y promover el bienestar. Los tianguis campesinos, los puntos de venta y la amplia oferta de productos frescos, preparados y transformados de Sembrando Vida demuestran que el campo mexicano es una fuerza motriz para el fortalecimiento de la alimentación saludable, el impulso de la economía local y el logro de la autosuficiencia desde los territorios





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sembrando Vida Tianguis Campesinos Economía Campesina Alimentación Saludable Desarrollo Rural

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CEO de Amazon ganó 2.1 mdd en 2025, aumentando 30% con respecto a 2024Con base a la declaración anual de la compañía, se observó que Andy Jassy tiene 43 mdd en acciones y el valor de estas aumentó 4% en el año mencionado

Read more »

Sarampión en México se dispara en 2026, casos aumentan 137% y superan cifras de 2025De acuerdo a reportes de la Secretaría de Salud, Jalisco es la entidad que concentra el mayor número de contagios, con 5 mil 138 casos confirmados

Read more »

Declaración Anual 2025: SAT advierte que sin este trámite no habrá devolución de saldo a favorDurante todo el mes de abril las personas podrán realizar este trámite fiscal y beneficiarse con dinero en sus bolsillos para los próximos días; entérate de los detalles

Read more »

⁠Lidera Coahuila en Inversión Extranjera Directa de Autopartes en 2025Y se mantiene como principal productor de autopartes en 2026

Read more »

La música latina rompe récord histórico en EU con mil mdd en ingresos mayoristas en 2025La RIAA confirmó que 2025 cerró como el décimo año consecutivo de crecimiento para el género, impulsado casi por completo por el streaming y nuevas audiencias

Read more »

Aguascalientes destaca en crecimiento industrial en 2025Aguascalientes supera el promedio nacional en crecimiento industrial en 2025, con un incremento acumulado del 1.9 por ciento. El sector manufacturero creció un 4.7 por ciento, impulsado por sectores como el automotriz. La gobernadora Tere Jiménez resalta la fortaleza del sector productivo y el trabajo conjunto con el sector privado.

Read more »