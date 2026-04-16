Semfinales de Concacaf Champions Cup Definidas: México Busca Recuperar el Trono Ante Potencias de la MLS

Los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup concluyeron, revelando las semifinales. Tigres y Toluca representan a México, enfrentándose a Nashville y Seattle Sounders. El torneo tendrá un nuevo campeón tras la eliminación de Cruz Azul y América.

La Liga de Campeones de la Concacaf ha concluido su etapa de cuartos de final, definiendo así los emocionantes encuentros que conformarán las semifinales de esta edición. La competición se encamina hacia la coronación de un nuevo campeón, ya que el actual poseedor del título, Cruz Azul, ha sido eliminado. Los contendientes que lucharán por la supremacía regional en esta fase son Tigres, Toluca de México , y las escuadras estadounidenses Nashville y Seattle Sounders.

La presencia de dos equipos mexicanos y dos de la MLS asegura una batalla intensa por el dominio de la zona. Las semifinales de la Concacaf Champions Cup están programadas para disputarse en dos fechas clave. Los partidos de ida se llevarán a cabo entre el 28 y el 30 de abril de 2026, seguidos por los encuentros de vuelta, que se jugarán del 5 al 7 de mayo. Los horarios y las fechas oficiales específicas para cada partido serán comunicados por la Concacaf en los próximos días, generando expectación entre los aficionados. La trayectoria de los clubes mexicanos en este torneo ha sido un reflejo de altibajos significativos. Recientemente, los dos equipos más laureados y dominantes en la historia del certamen, América y Cruz Azul, sufrieron eliminaciones sorpresivas. Las Águilas cayeron ante Nashville, mientras que Cruz Azul fue superado por LAFC. Ambos clubes ostentan la impresionante cifra de siete títulos cada uno en esta competición. Una hipotética final entre estos dos gigantes mexicanos para desempatar su récord era un escenario muy deseado por los seguidores, pero el fracaso simultáneo de ambos proyectos ha transformado las expectativas. Actualmente, los representantes de la Liga MX en la Concachampions, como es coloquialmente conocida la Liga de Campeones de la Concacaf, son los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y los Diablos Rojos del Toluca. Ambos clubes avanzaron a la siguiente ronda, aunque con desempeños distintos en sus respectivas series de cuartos de final. Los Diablos Rojos demostraron una contundencia arrolladora al aplastar a Los Angeles Galaxy con un marcador global aplastante de 7-2. En el partido de vuelta, disputado en California, el Toluca selló su pase a semifinales con una contundente goleada de 3-0, reafirmando su favoritismo. Por otro lado, los Tigres protagonizaron una eliminatoria más reñida contra el Seattle Sounders. A pesar de haber perdido el encuentro de vuelta por un marcador de 3-1 ante los Sounders, los de la UANL lograron avanzar a semifinales gracias al criterio del gol de visitante, tras haber igualado el marcador global en 3-3. Esta ajustada clasificación subraya la competitividad y la imprevisibilidad de la Concacaf Champions Cup, un torneo que promete seguir brindando emociones fuertes hasta su desenlace





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