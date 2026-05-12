Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX: Termine la semana con todos los partidos

Revista las reglas y el horario para disfrutar de todas las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX durante toda la semana.

Las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX se disputarán durante esta semana para determinar la Gran Final a celebrarse la otra semana.

Chivas se enfrentará a Cruz Azul en miércoles y sábado, mientras que Pumas realizará lo mismo en jueves-domingo. Guadalajara eliminó a Tigres tras empatar el global 3-3, La Máquina derrotó a Atlas 4-2, los Tuzos alcanzaron el 3-0 y eliminaron al bicampeón Toluca y la UNAM sufrió con un 6-6 global para deshacerse del América. En TUDN y ViX disfrutarás en su mayoría los partidos de Rodada de las Semifinales y aquí te proporcionamos la agenda completa.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DE SEMIFINALES DEL CLAUSURA 2026 DE LIGA MX, La actividad de estos partidos de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 iniciará el miércoles 13 y continuará hasta el domingo 17 de mayo





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