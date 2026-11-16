Semifinales Liga MX Femenil 2026: Pumas, Chivas, Rayadas y América confirman su lugar

La Liga MX Femenil del Apertura 2026 reveló las cuatro semifinalistas. Pumas, Chivas, Rayadas y América avanzaron tras una fase grupal intensa y series definitorias.

La Liga MX Femenil del Apertura 2026 ha concluido su fase clasificatoria y ya cuenta con los cuatro equipos que disputarán el título. Pumas, Chivas, Rayadas y América aseguraron su lugar en las semifinales tras una temporada marcada por la implementación de un nuevo formato de grupos.

Resultados clave en cuartos de final

Pumas fue el primer conjunto en consolidar su boletería para la siguiente ronda. Tras caer 3-2 en el partido de ida disputado en el Estadio Olímpico Universitario, el equipo capitalino dio un paso histórico. En la vuelta, Pumas goleó 5-0 a Tigres en el estadio Volcán, cerrando la serie con un global de 7-3 y alcanzando sus primeras semifinales en la historia del club.

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Chivas aseguró su posición al empatar 1-1 el global contra Juárez. En esta competencia, el desempate favorece automáticamente al equipo con la mejor ubicación en la fase regular, lo que permitió a las Chivas avanzar sin necesidad de prórroga ni penales. Este criterio de desempate fue determinante para su clasificación.

Rayadas de Monterrey completó su avance al derrotar 3-2 a Pachuca en el Estadio BBVA. La serie se cerró con un global de 4-2, después de que Rayadas hubiera vencido 1-0 en el partido de ida. La victoria en suelo neoleonés reafirmó su dominio táctico durante los cuartos de final.

Victoria contundente de América

América llegó a la vuelta con una ventaja de tres goles tras vencer 3-0 a Toluca en el Estadio Banorte. Este club invirtió estratégicamente para abrir la serie como local, una decisión que se pagó con creces. La eliminatoria se resolvió este domingo en el Estadio Nemesio Diez, donde América anotó tres goles más para dejar el marcador global en 6-0.

El equipo vigente campeón demostró una ofensiva imparable. La brasileña Geyse Ferreira abrió el marcador a los 8 minutos. Scarlett Camberos, seleccionada nacional, amplió la ventaja al 41'. Priscila Da Silva selló el triunfo definitivo al minuto 79, confirmando la hegemonía de las Águilas en esta instancia.

Cronograma y logística de las semifinales

Las semifinales se disputarán entre el 9 y el 13 de diciembre. Este calendario se establece tras la pausa internacional por la Fecha FIFA y el Campeonato Concacaf W. Los cuatro equipos contarán con casi tres semanas de descanso entre el cierre de cuartos de final y el inicio de esta nueva ronda decisiva.

La Liga MX Femenil aún no ha confirmado los horarios específicos ni los días exactos de cada encuentro. Tampoco se ha revelado qué equipo ejercerá la localía en cada serie. Se espera que estos detalles operativos sean divulgados oficialmente este lunes, completando la agenda para el cierre del torneo.