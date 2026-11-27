Geovanni Najera fundó Semillero 259 en San Cristóbal de las Casas para alejar a más de 2500 niños del crimen mediante arte y agroecología en zona de riesgo.

En el norte de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, un colectivo comunitario ha creado un refugio vital para más de dos mil quinientos menores de edad en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. Geovanni Najera Guzmán, fundador del grupo Semillero 259, ha transformado su hogar en la colonia Prudencio Moscoso en un centro de actividades artísticas y agrícolas para contrarrestar la violencia estructural.

Rescate Social y Prevención del Reclutamiento

El colectivo Semillero 259 se dedica específicamente a rescatar la infancia y la juventud de las colonias y barrios del norte de San Cristóbal de las Casas, zonas con alta incidencia de hechos violentos. Desde su fundación hace seis años, la organización busca ofrecer espacios de esparcimiento que funcionen como alternativa real a la calle. Geovanni Najera Guzmán explica que el objetivo central es mostrar puntos más alegres de la sociedad y permitir que los jóvenes tengan lugares seguros donde distraerse.

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Actividades Culturales y Agroecología Comunitaria

Ante la falta de infraestructura recreativa, cultural y social en la región, Geovanni Najera utilizó su propia vivienda para impartir clases de pintura, música, baile y agroecología. Estas actividades permiten que las infancias y adolescencias conozcan otras formas de vida y distracción. La organización también realiza jornadas de rescate de áreas verdes y parques, mientras los jóvenes gestionan proyectos autosustentables. Omar Najera, integrante del grupo, detalla el trabajo en la tierra indicando que han cosechado zanahorias, betabeles, acelgas y tomates.

Narrativa Artística contra la Drogadicción

Los menores que asisten al colectivo Semillero 259 utilizan el arte para procesar las dificultades que enfrentan. Realizan cortometrajes que narran situaciones de abuso por parte de padres violentos, alcohólicos y adictos. Estas producciones artísticas también evocan los acosos sufridos por criminales que buscan reclutarlos para la distribución y venta de drogas. Omar Najera señala que muchos compañeros validan este trabajo al observar cómo otros jóvenes se alejan de la delincuencia y las adicciones.

Testimonios y Prevención Personalizada

La prevención que ofrece el grupo incluye técnicas basadas en la experiencia personal del fundador. Geovanni Najera Guzmán, quien en su adolescencia consumió drogas y alcohol, comparte sus vivencias para advertir sobre los vicios. Reconoce que al salir al parque o a las calles observaba frecuentemente el consumo y en ocasiones se vio involucrado. Esta confesión sirve como herramienta educativa para disuadir a los jóvenes de seguir esos mismos caminos equivocados.

Impacto del Crimen Organizado en la Región

La organización civil Melel Xojobal, que trabaja con niños y adolescentes en San Cristóbal de las Casas, ha detectado que los grupos criminales enganchan a menores para diversas funciones ilegales. Además de vender y transportar drogas, utilizan a los jóvenes como halcones y sicarios, obligándoles incluso a participar en enfrentamientos con grupos rivales. La entidad revela que más de dos mil quinientos niños, niñas y adolescentes se encuentran actualmente en riesgo de caer en estas redes criminales en la ciudad.