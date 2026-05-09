Semovi amplía horario de atención en 13 módulos para facilitar trámites vehiculares

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México amplía el horario de atención en 13 módulos distintos, únicamente los sábados, para facilitar los trámites vehiculares a aquellos ciudadanos que por distintos motivos no pueden acudir en horarios laborales.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México amplía la atención en 13 módulos distintos solo los sábados, para facilitar los trámites vehiculares a aquellos ciudadanos que por distintos motivos no pueden acudir en horarios laborales.

Se habilitarán cuatro módulos fijos y nueve módulos móviles, los cuales brindarán atención de las 9:00 a las 13:00 horas. Los usuarios podrán realizar servicios de expedición de licencias, emplacamiento, reposición de tarjetas de circulación y permisos para conducir





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