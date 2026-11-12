Semovi CDMX: Cómo obtener la Licencia Permanente sin cita en la página de citas

Ante el colapso de citas en Semovi, los conductores que ya pagaron pueden obtener la licencia digital vía App CDMX con plena validez oficial sin esperar fecha.

La obtención de la Licencia Permanente en la Ciudad de México enfrenta una barrera técnica significativa que ha generado incertidumbre entre los conductores. Usuarios de la Secretaría de Movilidad (Semovi) reportan sistemáticamente que el sistema en línea no muestra disponibilidad de citas desde hace varios días. Este bloqueo impide que los ciudadanos puedan registrar el día, la sede y el horario necesarios para continuar con el trámite oficial del documento de conducción.

Colapso del sistema de citas en línea

A pesar de que muchos automovilistas ya han completado el pago de la Línea de Captura, el portal web no les permite avanzar al siguiente paso del proceso. La página de citas de la Semovi para la Licencia Permanente visualiza el calendario iluminado en color rojo, indicador oficial del estado "sin disponibilidad". Esta situación bloquea la habilitación de la opción para registrar la fecha de la cita, dejando estancados los trámites que requieren presencia física.

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Validez del pago y costo oficial del trámite

El costo de la Licencia Permanente CDMX es de 1,500 pesos, monto fijo que se aplica sin importar si se trata del trámite por primera vez, reposición o renovación. Este monto se puede pagar en línea o en bancos y supermercados autorizados. La confirmación del pago es un requisito previo indispensable para acceder al módulo de citas, pero la falla técnica del sistema impide que este pago se traduzca en una cita agendada de manera tradicional.

Alternativa digital mediante la App CDMX

El Gobierno de Ciudad de México cuenta con una opción alternativa para que los conductores obtengan la Licencia Permanente en formato digital sin necesidad de cita presencial inmediata. Esta modalidad se puede vincular con la App CDMX para teléfonos celulares y tiene la misma validez legal que el documento en físico. La Licencia Digital permite ejercer el derecho a conducir de manera inmediata mientras se resuelve la situación de las citas presenciales.

Proceso técnico para activar la licencia digital

Para obtener este documento digital, el conductor debe seguir una secuencia específica dentro de la aplicación móvil. En primer lugar, se deben capturar los datos de la línea de captura y validar la información personal en el sistema. Acto seguido, se requiere descargar la App CDMX en el celular, la cual está disponible para sistemas iOS, Android o Huawei. Una vez instalada, el usuario entra al menú y selecciona la opción "Cartera CDMX" o Documentos Digitales.

El paso final consiste en ingresar los datos de la Constancia de Licencia Permanente, la cual debe haberse descargado previamente desde la página web oficial. Una vez vinculado el documento, el conductor cuenta con la prueba oficial de su licencia. En caso de que se requiera físicamente la Licencia Permanente CDMX, el titular puede solicitar la impresión de este documento en alguno de los Módulos de la Semovi, los cuales retoman sus servicios presenciales el próximo miércoles 18.

Restricciones y disponibilidad de módulos físicos

La atención en los módulos físicos sigue sujeta a la disponibilidad de horarios y a la carga de trabajo específica de cada centro de atención. Los automovilistas deben considerar que la impresión del documento físico es un paso posterior a la obtención de la constancia digital. Esta medida permite al gobierno mantener la operatividad del sistema mientras se restablece la capacidad de agendar citas en el portal web oficial.