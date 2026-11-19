La Secretaría de Movilidad de la CDMX abre tres módulos para tramitar la licencia permanente sin cita hasta el 31 de diciembre de 2026, por un costo de mil 500 pesos.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, conocida como Semovi, ha anunciado la apertura de tres módulos físicos diseñados específicamente para agilizar la obtención de la licencia de conducir permanente. Esta iniciativa permite que los ciudadanos interesados en tramitar el documento por primera vez puedan acudir a las oficinas sin necesidad de agendar una cita previa, eliminando las barreras burocráticas habituales en estos procedimientos administrativos.

Horarios y Ubicaciones de Atención Directa

La dependencia capitalina ha establecido un calendario de atención específico para estos tres módulos, asegurando cobertura tanto en días laborables como en fines de semana. De lunes a viernes, los puntos de atención estarán operativos en dos franjas horarias: la mañana, desde las 08:00 hasta las 14:00 horas, y la tarde, desde las 15:00 hasta las 17:00 horas. Esta estructura permite a los usuarios planificar sus visitas según su disponibilidad laboral o personal.

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Para garantizar mayor accesibilidad, los módulos también estarán abiertos los días sábados y domingos, con un horario ininterrumpido de 09:00 a 14:00 horas. Esta extensión de horarios es una medida clave para facilitar que los ciudadanos puedan cumplir con este requisito legal sin descuidar otras obligaciones cotidianas. Los tres puntos de atención se encuentran distribuidos estratégicamente en distintos sectores de la Ciudad de México.

Costo, Requisitos y Condiciones de Acceso

El trámite de la licencia permanente tiene un costo fijo de 1,500 pesos mexicanos. Este documento está dirigido exclusivamente a personas que conducen vehículos particulares y cumplen con una serie de requisitos estrictos establecidos por la normativa vigente. No todos los habitantes son elegibles para solicitar este tipo de licencia, ya que existen condiciones previas que deben satisfacerse rigurosamente.

Para realizar el trámite, los solicitantes deben presentar una identificación oficial vigente, la cual puede ser la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), un pasaporte válido, la cartilla del Servicio Militar Nacional o una licencia digital. Es fundamental verificar que el documento esté actualizado y en buen estado para evitar rechazos en la ventanilla.

Además de la identificación, se requiere el registro único de población (CURP). Si la identificación oficial presentada, como la INE, ya contiene el código CURP, este cumple automáticamente con el requisito. Los usuarios también deben acreditar su domicilio mediante un comprobante no mayor a tres meses de antigüedad, que pueda ser de la Ciudad de México o del Estado de México. La propia INE puede servir como comprobante si incluye el domicilio completo y legible.

Existe una evaluación de conocimientos obligatoria para quienes tramitan la licencia por primera vez. Este examen debe acreditarse en el sitio oficial de la Semovi antes o durante el proceso de trámite. El pago de los derechos por los 1,500 pesos es un paso indispensable para finalizar el procedimiento. La falta de alguno de estos elementos invalidará la solicitud.

Vigencia, Prohibiciones y Plazos Finales

La Semovi informa que este programa especial para obtener la licencia de conducir permanente estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta fecha marca el límite establecido por el Gobierno capitalino para realizar este trámite bajo las condiciones actuales. Después de esta fecha, las licencias de conducir tendrán una vigencia establecida diferente, lo que podría implicar cambios en los costos o procedimientos futuros.

El acceso a la licencia permanente está restringido a habitantes de la Ciudad de México o del Estado de México que no tengan antecedentes de licencias expedidas previamente por la Semovi. Además, se prohíbe la solicitud a quienes hayan sido sancionados por conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos. También quedan excluidos aquellos involucrados en hechos de tránsito por negligencia, impericia o irresponsabilidad que hayan provocado la muerte o lesiones a terceros.

Esta regulación busca asegurar que solo individuos con historial de conducción limpio y responsable puedan obtener este estatus permanente. La medida refuerza los estándares de seguridad vial en la metrópoli. Se recomienda a los ciudadanos completar el trámite con anticipación y no dejarlo para los últimos días del año, evitando aglomeraciones y posibles complicaciones logísticas cerca de la fecha límite.

Impacto en la Movilidad y Conectividad Capitalina

La habilitación de estos módulos sin cita se enmarca en un esfuerzo más amplio de la Semovi para integrar los sistemas de transporte. El Plan General de Desarrollo propone ampliar la red de Cablebús, estudiar una posible expansión del Metro y construir corredores intermodales para conectar mejor los sistemas de transporte público. Facilitar la obtención de licencias es parte de esta estrategia para formalizar y ordenar el tránsito vehicular.

La comunicación oficial difundida a través de las redes sociales de la Semovi, incluyendo su cuenta en X (anteriormente Twitter) el 19 de noviembre de 2026, confirma la vigencia de estas medidas. El anuncio resalta la importancia de contar con la documentación al día para circular legalmente. La integración de estos módulos sin cita representa un paso significativo hacia la modernización de los servicios públicos de movilidad en la capital.