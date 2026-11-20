La Semovi de la Ciudad de México emprendió acciones jurídicas contra Uber y Didi tras un fatal accidente en Paseo de la Reforma que cobró la vida de una mujer.

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México ha dado un paso firme para erradicar el servicio ilegal de transporte en motocicleta a través de plataformas digitales. Esta medida se ejecuta directamente contra empresas como Uber y Didi, quienes continúan ofreciendo estas rutas a pesar de estar prohibidas por la normativa local. La decisión responde a la urgencia de proteger la integridad física de los usuarios y conductores en las vías capitalinas.

Trágico accidente en Paseo de la Reforma

El detonante inmediato de estas acciones legales fue la fatal accidente ocurrido la mañana del miércoles en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. Una mujer de 47 años perdió la vida tras impactarse contra un árbol en Paseo de la Reforma, cerca de la calle Mina. El conductor del vehículo, un hombre de 27 años, perdió el control de la motocicleta al intentar rebasar entre carriones y golpear la llanta de una camioneta.

Also read Semovi habilita módulos sin cita para licencia permanente en CDMX

Los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas confirmaron que la pasajera ya no presentaba signos vitales. Según la versión del conductor, ella era su cliente al momento del incidente. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo al operador y lo puso a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Acciones jurídicas contra Uber y Didi

La Semovi declaró oficialmente que las aplicaciones Uber y Didi operan en ilegalidad al ofrecer este servicio sin los permisos correspondientes. El jueves, la dependencia presentó las acciones jurídico-administrativas necesarias para cesar estas actividades. Se cita el Artículo 237 Bis del Reglamento de la Ley de Movilidad, el cual prohíbe explícitamente a los administradores de apps brindar transporte de pasajeros en moto.

Las multas establecidas por esta infracción oscilan entre 28,285 pesos y 45,256 pesos. Este rango equivale a doscientas cincuenta a cuatrocientas veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México. La autoridad insiste en que no existe ningún permiso vigente para estas plataformas en la capital.

Posición de las plataformas digitales

Las empresas tecnológicas involucradas han mostrado una respuesta cautelosa ante la presión regulatoria. Didi comunicó que está realizando investigaciones internas sobre el incidente y no emitió una respuesta oficial inmediata. Uber tampoco fijó una postura pública definitiva, limitándose a señalar que el conductor arrestado no era parte de su flota de transporte.

Ante la prohibición, algunas empresas han promovido amparos recientes con el fin de frenar sanciones o suspender temporalmente el cumplimiento normativo. Estos recursos legales buscan resolver el fondo del asunto en tribunales mientras se mantiene la operación. Sin embargo, la Semovi se mantiene firme en su objetivo de eliminar estas prácticas.

Impacto en salud pública y estadísticas

La Organización Mundial de la Salud ha clasificado el incremento de accidentes en motocicleta como un grave problema de salud pública. Las consecuencias de estos siniestros afectan a la sociedad en su conjunto, más allá de las personas involucradas. En el primer trimestre de 2025, se registraron más de 7,500 colisiones con este tipo de vehículos.

Estas cifras incluyen 4,050 personas lesionadas y 54 fallecimientos durante ese periodo. Los datos evidencian la gravedad de la situación y justifican la intervención enérgica de la Semovi. La autoridad busca reducir estas cifras drásticamente mediante la aplicación estricta de la ley de movilidad en la Ciudad de México.