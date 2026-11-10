Semovi suspende la prueba piloto para repartidores de apps en CDMX

La Secretaría de Movilidad suspendió la prueba piloto para repartidores de apps en CDMX, aunque deberán cumplir requisitos como licencia, placas y casco.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) decidió suspender la prueba piloto de una regulación más estricta para los motociclistas repartidores de apps en la Ciudad de México. La decisión se tomó después de una protesta frente a las instalaciones de la dependencia realizada el 9 de noviembre. El piloto afectaba a quienes trabajan con plataformas como Rappi, Uber Eats y Didi Food.

Aunque la prueba quedó suspendida, los repartidores de esas aplicaciones siguen obligados a cumplir requisitos vigentes en la capital. Ya no tendrán que tramitar una licencia y placas especiales de transporte de mercancías, como proponía el piloto.

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Requisitos que los repartidores de apps deben cumplir en CDMX

Los motociclistas que trabajan en aplicaciones de reparto deben cumplir las mismas obligaciones que el Reglamento de Tránsito capitalino exige a todo conductor de motocicleta. Entre ellas está contar con licencia de conducir Tipo A1, para solo motocicleta, o Tipo A2, para motocicleta y automóvil.

Para obtener esa licencia por primera vez, el aspirante debe aprobar un examen teórico y uno práctico de conducción de motocicleta. La licencia permanente, en cambio, no autoriza la conducción de motocicletas.

También se exige placas con matrícula ordinaria, una tarjeta de circulación vigente, física o digital, y un seguro vigente de responsabilidad civil. Esa póliza debe cubrir daños a terceros, tanto personales como patrimoniales.

El casco debe estar certificado y diseñado para motociclistas. Tanto el conductor como el acompañante deben portarlo de forma correcta, abrochado y sin muestras de deterioro o fracturas visibles.

Además, la motocicleta debe circular con luces delanteras y traseras encendidas. Durante la noche, el reglamento recomienda usar aditamentos luminosos o bandas reflejantes para mejorar la visibilidad ante otros conductores.

Contradicción del Reglamento de Tránsito sobre la carga

El principal problema de fondo es que el Reglamento de Tránsito prohíbe el transporte de cualquier tipo de carga a motociclistas y a conductores de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VEMEPE). Así lo establece el Artículo 38, fracción III, inciso a), del reglamento.

Miles de personas, en especial jóvenes, trabajan a diario en la Ciudad de México repartiendo comida y otros artículos mediante estas aplicaciones. La norma vigente contrasta con esa actividad cotidiana.

La sanción por transportar carga es una multa de cinco a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que equivale a entre 586 y 1,173 pesos al valor vigente en 2026. Además, se aplica un punto de penalización en la licencia de conducir del motociclista.

En la práctica, los elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no infraccionan a los repartidores solo por llevar una mochila de delivery. La sanción se aplica cuando incumplen alguna de sus obligaciones, como llevar casco, placas y licencia.

Mesas de trabajo y próxima regulación para repartidores

La Secretaría de Movilidad realizará mesas de trabajo con repartidores de apps para recibir sus propuestas. Esas propuestas servirán para complementar la regulación que el gobierno capitalino planea presentar.

Por ello, aunque la prueba piloto se suspendió, es probable que el Gobierno de la Ciudad de México lance próximamente una nueva regulación para quienes trabajan en plataformas de delivery. Mientras tanto, los motociclistas deben cumplir con el marco vigente del Reglamento de Tránsito.