Senado analiza la entrada de fuerzas especiales estadounidenses para ejercicios militares en 2026

El Gobierno Federal solicita autorización al Senado para el ingreso de agentes y personal de la Armada de los Estados Unidos con el fin de participar en entrenamientos tácticos y ejercicios multinacionales en diversas entidades del país.

La presidenta del Senado de la República ha compartido formalmente el documento mediante el cual el Gobierno Federal solicita la autorización constitucional necesaria para permitir el ingreso de personal militar y agentes estadounidenses a territorio nacional. El objetivo principal de este despliegue es la participación de dichas fuerzas en el Ejercicio Multinacional Anfibio Fénix 2026, el cual tendrá como sede principal el estado de Campeche.

Según los detalles expuestos en la comunicación oficial, estas maniobras de entrenamiento conjunto están programadas para llevarse a cabo entre el 8 y el 30 de mayo de 2026, estableciendo una colaboración estratégica con la Armada de México para fortalecer la interoperabilidad entre ambas naciones en entornos marítimos y costeros. Adicionalmente, se ha detallado que el personal de los Navy SEALs, conocidos mundialmente por ser la unidad de operaciones especiales más selecta de la Armada de Estados Unidos, participará en un programa exhaustivo de capacitación técnica. Este ciclo de formación especializada está previsto para realizarse desde el 1 de agosto hasta el 15 de octubre de 2026. Las actividades de entrenamiento se diversificarán en varias entidades federativas, incluyendo el estado de Campeche, el Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México. El documento, que cuenta con la firma de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, especifica que la Armada estadounidense movilizará tanto a su personal táctico como diversos equipos militares necesarios, utilizando un avión Hércules C-130 para el transporte logístico hacia las bases de operación designadas por las autoridades mexicanas. Resulta fundamental recordar que el órgano legislativo ya había manifestado previamente su aval para actividades similares durante el presente año. En una sesión celebrada el pasado 11 de febrero, el pleno del Senado aprobó por una abrumadora mayoría de 105 votos a favor y una sola abstención el ingreso de 19 elementos de la Armada estadounidense. Dicha votación permitió que los Navy SEALs participaran en una serie de ejercicios orientados a mejorar las capacidades tácticas de las Fuerzas de Operaciones Especiales en México, mismos que se ejecutaron entre el 15 de febrero y el 16 de abril de 2026. Este tipo de intercambios se fundamenta en la premisa de que los Navy SEALs, cuyo acrónimo hace referencia a su capacidad de operar en mar, aire y tierra (Sea, Air and Land), poseen la doctrina necesaria para contribuir al desarrollo de las capacidades de seguridad nacional, siempre bajo un esquema de cooperación mutua y respeto a la soberanía, cumpliendo estrictamente con los protocolos diplomáticos y las facultades que la Constitución otorga al Senado para autorizar la presencia de tropas extranjeras en suelo mexicano





Foro_TV / 🏆 46. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Senado De La República Navy Seals Ejército Mexicano Seguridad Nacional Ejercicios Multinacionales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Monterrey, virtualimente eliminado del Clausura 2026 al ser remontado por el PachucaLos Rayados de Monterrey están virtualmente eliminados del Clausura 2026 al ser remontados por el Pachuca en la jornada 15

Read more »

Esta es la fecha de la primera venta nocturna Liverpool 2026Toma nota

Read more »

Resultados del Gana Gato 2998 del 18 de abril del 2026Sorteos

Read more »

Santos vs. Atlas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo.

Read more »

Mundial 2026: cuánto cuesta el tour en el Estadio GuadalajaraEsta experiencia te llevará a la cancha, la sala de conferencias, los palcos y hasta a los vestidores

Read more »

Pensión Bienestar 2026 ¿Cómo puedes recibir el CALENDARIO de PAGOS de mayo en tu WhatsApp?El Gobierno de México cuenta con una herramienta digital muy fácil de usar, que garantiza que los derechohabientes reciban a tiempo y de modo seguro la información relacionada con los programas sociales

Read more »