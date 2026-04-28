Senado aprueba informe de la Guardia Nacional: 206 agresiones y controversia por agentes de la CIA

El Senado de la República aprobó el informe de labores de la Guardia Nacional, revelando un alto número de agresiones sufridas por sus elementos y la investigación sobre la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua. El informe destaca el despliegue de más de 121 mil efectivos y la actuación contra el crimen organizado.

El Senado de la República ha aprobado el informe de labores de la Guardia Nacional (GN), revelando un panorama complejo de su actuación durante el año 2025.

El documento destaca el despliegue de 121,247 elementos, conformados principalmente por personal militar (112,589) y una proporción menor proveniente de la extinta Policía Federal y personal de confianza (8,658). La presidenta de la Comisión de la GN, Juanita Guerra, enfatizó el compromiso, la disciplina y la vocación de servicio de la institución, subrayando que sus acciones contribuyen a la construcción de la paz en el país.

El informe detalla un despliegue operativo de 100,911 efectivos en las 32 coordinaciones estatales, complementado por 5,310 personas dedicadas a tareas de mando, dirección, control, administración de recursos y servicios tecnológicos. La GN también cuenta con unidades especializadas en áreas clave como investigación, inteligencia científica, seguridad procesal, protección del patrimonio cultural, vigilancia de áreas naturales protegidas, seguridad en carreteras e instalaciones, y la Fuerza Especial de Reacción e Intervención, demostrando una estructura diversificada para abordar las múltiples amenazas a la seguridad nacional.

Sin embargo, el informe también revela un alto nivel de confrontación con el crimen organizado. Durante el año 2025, la Guardia Nacional sufrió 206 agresiones por parte de grupos criminales, respondiendo en 191 de estos casos con el uso de armas de fuego. Este dato pone de manifiesto la peligrosidad de las tareas que realizan los elementos de la GN y la frecuencia con la que se ven involucrados en enfrentamientos directos con delincuentes.

Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado investigaciones relacionadas con la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el estado de Chihuahua. La FGR ha integrado dos carpetas de investigación al respecto, y el caso ha generado controversia y debate político.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha declarado desconocer cualquier operación con agentes estadounidenses, mientras que el ex jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, ha señalado que no se le informó sobre dicha presencia. La situación ha provocado tensiones entre el gobierno federal y el de Chihuahua, así como críticas de la oposición, que acusa a la gobernadora de ocultar información relevante.

Además, se ha revelado que Vicente Carrillo Fuentes, alias 'El Viceroy', está negociando un acuerdo de culpabilidad con autoridades de Estados Unidos, y su próxima comparecencia judicial está programada para julio. Otro caso relevante investigado por la FGR es el de 'El Jardinero', presunto operador de una red de extorsión contra transportistas de carga, donde se han detectado 'rutas ilegales' vinculadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La investigación sobre la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua ha escalado, con la posible imputación de cargos por traición a la patria a una ex fiscal del estado, acusada de crear una unidad que viola la Constitución. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no emitió recomendaciones a la Guardia Nacional durante el 2025 debido a la falta de denuncias relacionadas con el uso excesivo de la fuerza.

La ausencia de Maru Campos en una comparecencia ante el Senado, convocada para abordar el caso de los agentes de la CIA, ha generado críticas y controversias. El Partido Acción Nacional (PAN) ha respaldado a la gobernadora, mientras que Morena ha arremetido contra ella, acusándola de proteger al crimen organizado. La FGR también ha agregado el delito de narcotráfico al caso de los hermanos Farías, revelando una red vinculada a aduanas y contrabando.

En un contexto de creciente violencia y desafíos a la seguridad nacional, el informe de la Guardia Nacional y las investigaciones en curso sobre la presencia de agentes extranjeros y la actuación de grupos criminales, evidencian la complejidad del panorama de seguridad en México y la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de garantizar el estado de derecho y la protección de los ciudadanos. La situación en Guadalajara, donde la Guardia Nacional refuerza la seguridad tras el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del CJNG, subraya la urgencia de abordar las causas estructurales de la violencia y fortalecer la coordinación entre las diferentes fuerzas de seguridad





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