Senado aprueba ley contra el feminicidio: Un paso hacia la homologación y la justicia, pero la oposición exige presupuesto

El Senado mexicano aprueba una ley para homologar la tipificación del feminicidio en todo el país, pero la oposición advierte sobre la necesidad de asegurar recursos presupuestales para su efectiva implementación y evitar que se quede en "letra muerta".

El 14 de abril de 2026, a las 4:52 p.m. GMT-6, el Senado aprobó por unanimidad, con 109 votos a favor, la Ley en materia de prevención, investigación y persecución del feminicidio. Esta legislación busca homologar la tipificación de este delito en todas las entidades federativas, uniformar sanciones y agravantes, y mejorar la investigación para asegurar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas . La aprobación representa un avance significativo, ya que obliga a estados y municipios a trabajar de manera coordinada y bajo criterios homologados, con el objetivo de garantizar una justicia integral para las víctimas y sus familias.

La oposición, sin embargo, expresó su preocupación y exigió que la reforma vaya acompañada de un presupuesto adecuado. Argumentaron que, sin los recursos necesarios, la ley corre el riesgo de convertirse en 'letra muerta', lo cual perjudicaría a las víctimas. La senadora Alejandra Barrales, del partido Movimiento Ciudadano, enfatizó que, aunque la ley es un paso positivo para las mujeres y niñas, la lucha contra la violencia de género requiere de recursos presupuestales para ser efectiva.

Actualmente, las sanciones por feminicidio varían significativamente entre los estados. El promedio de condena en la mayoría de ellos oscila entre 40 y 70 años de prisión, mientras que en algunos, como Baja California, Coahuila y Michoacán, las condenas son de 20 a 50 años, y en Chiapas, de 55 a 100 años. La nueva ley general pretende eliminar estas disparidades, estableciendo sanciones uniformes aplicables en todo el territorio nacional. La reforma busca también resolver la disparidad de criterios y normas existentes entre las entidades federativas, uno de los principales obstáculos para la procuración de justicia en estos casos. El dictamen aprobado incluye medidas específicas para proteger a niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad a causa del feminicidio.

Durante el debate, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Malu Micher, destacó que la justicia en casos de feminicidio depende en gran medida del contexto local, lo que genera desigualdades en la aplicación de la ley. Subrayó la urgencia de la reforma para establecer criterios claros, fortalecer las investigaciones y garantizar que el acceso a la justicia no esté condicionado por el territorio. La senadora Paloma Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), respaldó la reforma, reconociendo que, aunque ninguna ley puede devolver la vida a las víctimas, sí puede corregir fallas estructurales del sistema judicial.

Por su parte, la senadora Laura Esquivel, del Partido Acción Nacional (PAN), condicionó el apoyo de su bancada a que la legislación cuente con recursos suficientes y mecanismos efectivos de implementación. Hizo hincapié en la necesidad de una ley con presupuesto para fiscalías, con personal capacitado y especializado, y que garantice investigaciones con perspectiva de género desde el inicio. Asimismo, resaltó la importancia de incluir la reparación del daño, como pensiones para hijas e hijos de las víctimas de feminicidio.

La iniciativa legislativa responde a la urgente necesidad de combatir la violencia feminicida en el país, especialmente en un contexto donde la falta de homologación legal ha contribuido a la impunidad y a criterios dispares en la investigación y sanción de estos delitos. La aprobación de esta ley marca un hito en la lucha contra el feminicidio en México, pero su efectividad dependerá crucialmente de la asignación de recursos y de la implementación adecuada. La preocupación de la oposición respecto a la falta de presupuesto refleja la importancia de asegurar que las buenas intenciones se traduzcan en acciones concretas y efectivas. La senadora Barrales, del Movimiento Ciudadano, reiteró la necesidad de acompañar la ley con recursos para evitar que se convierta en una mera declaración de intenciones.

La minuta aprobada fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación final, lo cual representa un paso crucial para su entrada en vigor y posterior aplicación en todo el territorio nacional. La expectativa es que, con la debida asignación de recursos y una implementación adecuada, la ley contribuya a reducir la impunidad, a garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y a prevenir futuros casos de feminicidio. Se espera que la ley fortalezca la investigación y sanción de estos delitos, protegiendo a las mujeres y niñas de la violencia de género.





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