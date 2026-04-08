Senado aprueba ley para impulsar inversión en infraestructura estratégica

El Senado avala la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, con el objetivo de impulsar el desarrollo del país a través de la participación público-privada y social. La ley busca incrementar las inversiones en infraestructura, pero genera debate por el posible uso de ahorros de las Afores y el impacto en el endeudamiento.

Con 84 votos a favor, 28 en contra y sin modificaciones, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la expedición de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.

Esta legislación, impulsada por la administración actual, tiene como objetivo principal garantizar la participación conjunta del sector público, el sector privado y el sector social en proyectos de infraestructura estratégica que abarquen diversos sectores de la economía nacional. La iniciativa busca optimizar el desarrollo de infraestructura crítica para el país, impulsando el crecimiento económico y el bienestar social de la población mexicana. La propuesta legislativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca incrementar significativamente las inversiones en infraestructura, lo que se considera fundamental para el desarrollo económico del país y el fortalecimiento de sectores clave como el transporte, la energía, las telecomunicaciones y el agua, entre otros. La ley establece un marco regulatorio que facilita y fomenta la colaboración entre los diferentes actores económicos, lo que incluye la creación de nuevos instrumentos financieros y la definición de un consejo encargado de la planeación estratégica de las inversiones.\La oposición, sin embargo, ha expresado fuertes críticas a la iniciativa, advirtiendo sobre posibles consecuencias negativas para la economía del país. Una de las principales preocupaciones radica en el posible incremento del endeudamiento público, ya que se plantea la ejecución de proyectos ambiciosos sin contar con los recursos financieros necesarios. La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya, señaló que los fondos para estas inversiones podrían provenir de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que gestionan los ahorros de millones de trabajadores mexicanos. Anaya calificó el dictamen como “tecnócrata”, recordando las críticas históricas de la izquierda hacia la utilización de estos recursos. Se plantea utilizar los ahorros de los trabajadores para financiar proyectos gubernamentales, pero con inversión privada, una situación que generó debate y controversia en el Senado. La reforma, de acuerdo con la exposición de motivos, permitirá que una mayor proporción de los recursos administrados por las Afores, que actualmente ascienden a seis billones de pesos, se destine a proyectos de infraestructura. Actualmente, una fracción de estos recursos se invierte en infraestructura a través de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) y Certificados de Proyectos de Inversión (CERPIs), y la reforma busca ampliar este margen.\La ley también contempla la creación de instrumentos financieros específicos, denominados “Vehículos de Propósito Específico”, que podrán constituirse a través de fideicomisos públicos, privados o mandatos. Estos vehículos tienen como finalidad facilitar la coordinación efectiva entre los sectores público, privado y social en la ejecución de proyectos de infraestructura. Asimismo, se establece la creación del Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, un órgano presidido por el titular del Ejecutivo Federal, con la participación de diversas dependencias gubernamentales e invitados permanentes. Este consejo tendrá la responsabilidad de definir las prioridades de inversión en el desarrollo de la infraestructura estratégica, con una visión de largo plazo y responsabilidad social y ambiental. Además, deberá establecer las estrategias de participación entre los sectores público, privado y social para fortalecer la infraestructura estratégica del país. Durante el debate, senadores de diferentes bancadas expresaron sus puntos de vista sobre la iniciativa, con algunas críticas enfocadas en la necesidad de garantizar la certeza jurídica para los inversionistas y el impacto de decisiones judiciales recientes en el clima de inversión. La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Imelda Sanmiguel Sánchez, destacó que el gobierno actual reconoce la utilidad de los esquemas de participación público-privada, que fueron criticados en el pasado por el partido en el poder, y que la administración anterior satanizaba la inversión privada. La senadora Alejandra Barrales coincidió en la importancia de la inversión privada y la necesidad de certidumbre jurídica, pero también destacó la necesidad de que la reforma se ajuste a la realidad económica del país y asegure la transparencia en el manejo de los recursos





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