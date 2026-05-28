Senado aprueba reforma electoral que aplaza elección judicial y permite reelección de magistrados hasta por 17 años

Las comisiones del Senado aprobaron una reforma constitucional que retrasa la elección de jueces y magistrados al 2028 y autoriza la reelección de actuales magistrados del TEPJF, extendiendo su posible stay en el cargo. La iniciativa, que será discutida en el pleno, también reduce de nueve a ocho años el mandato de los futuros elegidos. Durante el debate, se acusó que las candidaturas judiciales fueron previamente definidas por grupos oficialistas. Simultáneamente, Harfuch descartó buscar la presidencia en 2030 y la CDMX protegió dos zonas verdes como patrimonio natural.

Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron, en su conjunto, la reforma constitucional en materia electoral que posterga la elección judicial y modifica las condiciones para la reelección de magistrados.

La iniciativa, enviada al pleno senatorial para su discusión y votación, establece que los comicios para elegir a jueces y magistrados se realizarán hasta el año 2028, suspendiendo así el proceso originalmente previsto para 2025. Además, la reforma permite que los actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan contender por un nuevo periodo en esa elección de 2028, lo que, sumado a los años que ya han servido, podría extender su permanencia en el cargo hasta por un máximo de 17 años.

Otro punto aprobado fue la reducción del mandato de los futuros jueces y magistrados que resulten electos en 2028, disminuyéndolo de nueve a ocho años, por lo que su gestión concluiría en 2036, un año antes de lo originalmente planeado. Durante el debate, el senador Omar García Harfuch argumentó que es un mito que el pueblo elija directamente a jueces y ministros, pues aseveró que las candidaturas fueron previamente definidas por grupos afines al oficialismo, incluso mediante el uso de "acordeones" para guiar el voto de la ciudadanía en procesos pasados.

Este paquete de cambios constitucionales, que originalmente incluía un mecanismo de revocación de mandato, fue fragmentado y ahora la parte correspondiente a la revocación solo podrá avanzar con la aprobación por separado del pleno. La reforma ha generado un intenso debate sobre la independencia judicial y la manipulación de procesos electorales, donde la oposición ha criticado duramente la medida al considerarla un intento por controlar el poder judicial y perpetuar a figuras aliadas en cargos clave.

Por otro lado, el gobierno federal defiende la postergación como necesaria para garantizar una transición ordenada y evitar conflictos de interés, mientras que organizaciones civiles y académicos advierten sobre el retroceso en la democratización del sistema de justicia. En otro tema unrelated, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió un comunicado donde el titular, Omar García Harfuch, descartó su posible participación como candidato presidencial en las elecciones de 2030, señalando que su prioridad es cumplir con las funciones de la institución y que "no permite agenda paralela".

Asimismo, el gobierno de la Ciudad de México decretó la protección oficial de dos áreas verdes emblemáticas: el "Jardín San Fernando" y la "Glorieta de Ahuehuetes", declarándolas Patrimonio Natural de la ciudad, en un esfuerzo por preservar la biodiversidad y los espacios públicos frente a la presión urbana. Finalmente, EL UNIVERSAL informó sobre su lanzamiento en WhatsApp como un nuevo canal para difundir noticias relevantes, artículos de opinión, entretenimiento y tendencias directamente a dispositivos móviles





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