Senado aprueba reforma que aplaza elección judicial a 2028 tras intenso debate

El Senado mexicano aprobó una reforma constitucional que pospone la elección de jueces y magistrados hasta 2028, en medio de críticas de la oposición que acusa politización del Poder Judicial.

El Senado de México aprobó este miércoles una reforma constitucional que pospone la elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial hasta el año 2028, en una sesión marcada por un intenso debate entre las fuerzas política s.

Con 87 votos a favor y 41 en contra, la mayoría oficialista logró la aprobación en lo general del dictamen que modifica diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma, impulsada por el partido Morena y sus aliados, establece que la elección de los impartidores de justicia se realizará el primer domingo de junio de 2028, en lugar de los comicios extraordinarios que originalmente se habían previsto para 2025 como parte de la reforma judicial aprobada en 2024.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, declaró: "Se aprueba en lo general el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de reforma del Poder Judicial". La oposición, encabezada por el PAN, PRI y MC, rechazó la iniciativa argumentando que no corrige los vicios del modelo de elección judicial aprobado el año anterior, sino que profundiza la politización del sistema judicial.

"Esta reforma no busca mejorar la impartición de justicia, sino mantener el control político sobre los jueces", señaló el senador panista Damián Zepeda. Uno de los puntos más controvertidos es la disposición transitoria que permite a los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y jueces de distrito competir para mantenerse en sus cargos, con la posibilidad de extender su mandato hasta 17 años.

La oposición calificó esto como un "pacto de impunidad" que beneficia a los funcionarios judiciales afines al gobierno. Además, se establece que en la misma jornada electoral del 2028 podrá realizarse una consulta ciudadana para evaluar la continuidad del nuevo sistema. La sesión se desarrolló en un ambiente tenso, con interrupciones y reclamos de los legisladores de oposición, quienes denunciaron que el proceso careció de la transparencia necesaria.

A pesar de ello, el bloque oficialista mantuvo la disciplina y logró la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución. La reforma representa un giro significativo en el calendario electoral del Poder Judicial, ya que originalmente se esperaba que la elección de jueces y magistrados se realizara en 2025 para renovar la totalidad del sistema. Desde la perspectiva política, esta decisión tiene implicaciones profundas.

Por un lado, otorga al gobierno actual un margen de maniobra adicional para consolidar su influencia en el Poder Judicial antes de que finalice el sexenio presidencial. Por otro lado, críticos advierten que el retraso en la elección democrática de los jueces podría erosionar la independencia judicial y generar incertidumbre entre los operadores del sistema de justicia.

Además, la posibilidad de que los jueces actuales compitan por su permanencia abre la puerta a campañas políticas dentro del propio poder, lo que ha sido calificado como una "narcotización de la justicia" por parte de organizaciones civiles. La reforma también incluye cambios en los requisitos para ser juez o magistrado, así como la creación de un comité de evaluación ciudadana para revisar perfiles.

Sin embargo, los detalles operativos aún deben ser discutidos en la legislación secundaria. Mientras tanto, el país se prepara para un periodo de transición en el que el Poder Judicial operará bajo un esquema híbrido, con jueces designados antes de la reforma y otros que eventualmente serán electos hasta 2028. En resumen, la aprobación de esta reforma constitucional en el Senado marca un hito en la historia judicial de México.

La oposición promete recurrir a instancias legales, incluida la impugnación ante la Suprema Corte, mientras que el gobierno defiende la medida como un paso necesario para democratizar el Poder Judicial. Lo cierto es que el aplazamiento de las elecciones judiciales añade una nueva capa de complejidad al ya tensionado equilibrio de poderes en México, y sus efectos se sentirán durante al menos los próximos cuatro años





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