Senado Autoriza Viaje del Buque Escuela Cuauhtémoc para Crucero 'Pacífico Norte 2026'

El Senado aprueba la salida del Buque Escuela Cuauhtémoc para el crucero de instrucción 'Pacífico Norte 2026', con un itinerario que incluye puertos en Estados Unidos y Canadá, un año después del accidente en Nueva York. La decisión destaca la importancia de la formación naval y el prestigio internacional de México.

CIUDAD DE MÉXICO - A casi un año del trágico accidente, el Senado de la República ha dado su aprobación para que el Buque Escuela ARM Cuauhtémoc (BE-01) emprenda el crucero de instrucción 'Pacífico Norte 2026'. Esta decisión, tomada con 89 votos a favor, marca un hito en la preparación de los futuros oficiales navales y reafirma el compromiso de México con la formación de sus marinos.

La autorización, que involucra la salida de 332 elementos de la Armada de México, es un paso significativo después del incidente en Nueva York donde perdieron la vida dos estudiantes. El dictamen aprobado especifica que el buque zarpará del puerto de Acapulco, Guerrero, el 15 de julio de 2026, y visitará Honolulú (Estados Unidos), Seward (Alaska) y Victoria (Canadá) antes de regresar a territorio estadounidense en San Francisco y San Diego, concluyendo su instrucción nuevamente en Acapulco el 15 de octubre de 2026. Este itinerario refleja la envergadura y seriedad de la misión, que busca fortalecer la experiencia de mando y la formación integral de los guardiamarinas.\El senador Carlos Lomelí, presidente de la Comisión de Marina, al presentar el dictamen, destacó la importancia de esta salida. Afirmó que votar a favor es apoyar la formación de los futuros líderes navales, el prestigio internacional de México y una Armada profesional, comprometida con la paz y la defensa de los intereses marítimos nacionales. El senador Lomelí subrayó que el Cuauhtémoc, en cada puerto que visita, representa a México con orgullo y respeto por el derecho internacional. La tripulación, compuesta por 332 elementos, incluye 148 personas entre personal docente y guardiamarinas de la generación 21-25 de la Escuela Naval Militar. Se enfatizó la relevancia de la experiencia práctica a bordo del buque, describiendo este crucero como una oportunidad única para el desarrollo de habilidades de liderazgo y toma de decisiones, cualidades que no pueden ser replicadas completamente en un aula o simulador.\Esta autorización se produce en un contexto de diversas noticias relevantes. Por ejemplo, se menciona una visita de la actual mandataria, Sheinbaum, al buque Cuauhtémoc, un evento en el que se recordó a los marinos fallecidos en Nueva York. Además, se informa sobre investigaciones relacionadas con el accidente en el que el buque colisionó con el Puente de Brooklyn, con detalles sobre el manejo del buque en ese momento. Otras noticias incluyen el hallazgo de cuerpos de mineros, un tema con gran impacto social, y análisis económicos sobre el primer año del sexenio, destacando señales de alerta sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. La aprobación de este crucero de instrucción, por lo tanto, ocurre en un momento de reflexión y reconocimiento de los retos y responsabilidades que enfrenta México en diversas áreas, desde la seguridad marítima hasta la estabilidad económica





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