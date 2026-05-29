Senado avaló reforma constitucional contra injerencia extranjera en elecciones; turnará a Congresos estatales

La reforma constitucional al artículo 41, aprobada por el Senado con 85 votos a favor y 42 en contra, establece que los procesos electorales federales o estatales serán nulas cuando se acredite la intervención de personas físicas, morales, gobiernos u organismos extranjeros en los procesos electorales para apoyar o perjudicar a candidaturas o partidos.

Avala Senado reforma constitucional contra injerencia extranjera en elecciones; turnan a Congresos estatales Con 85 votos a favor de Morena, PT y PVEM, así como 42 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se avaló en lo general y en lo particularCon 85 votos a favor de Morena, PT y PVEM, así como 42 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se avaló en lo general y en lo particular la reforma constitucional al artículo 41 .

Senado turna a congresos estatales reforma judicial; aplaza elección judicial a 2028 y permite reelección en TEPJF La reforma establece que los procesos electorales federales o estatales serán nulas cuando se acredite la intervención de personas físicas, morales, gobiernos u organismos extranjeros en los procesos electorales para apoyar o perjudicar a candidaturas o partidos





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