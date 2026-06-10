Senado conmemora 60 años de la Original Banda El Limón; Laura Itzel Castillo destaca su labor cultural

El Senado de la República rindió homenaje a la Original Banda El Limón por sus 60 años de trayectoria. La presidenta Laura Itzel Castillo reconoció su contribución a la cultura y la música popular mexicana.

El Senado de la República rindió un homenaje a la Original Banda El Limón , agrupación emblemática de la música regional mexicana , con motivo de sus 60 años de trayectoria.

La ceremonia se realizó el miércoles 10 de junio de 2026 en la sede del Senado, donde la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, destacó el legado cultural de la banda y su contribución al arte popular. En su discurso, Castillo afirmó que la agrupación ha realizado un trabajo invaluable a favor de la cultura y que quienes no han bailado con su música realmente no han bailado bien.

La funcionaria morenista subrayó que desde el Senado se seguirán impulsando las tradiciones y el trabajo de los músicos, reconociendo que mientras su bancada legisla a favor del pueblo, la banda hace música también a favor del pueblo. La Original Banda El Limón, fundada por Salvador Lizárraga, es considerada una de las pioneras en el género de la música de banda sinaloense.

Con más de seis décadas de historia, ha lanzado decenas de álbumes y ha llevado su música a escenarios nacionales e internacionales. Durante el homenaje, Salvador Lizárraga, músico, productor y actual director de la agrupación, expresó su emoción por recibir este reconocimiento en la máxima tribuna del país. Dijo que cuando se reciben estas distinciones no hay palabras para describir el sentimiento.

Agradeció al Senado por el honor y a todos sus seguidores por mantener viva la tradición de la banda. El evento contó con la presencia de senadores de diversas fracciones parlamentarias, así como invitados especiales del ámbito cultural. La banda interpretó algunos de sus temas más conocidos, lo que generó un ambiente festivo en el recinto legislativo.

Laura Itzel Castillo enfatizó que la música de banda es una expresión auténtica de la identidad mexicana y que el Senado debe reconocer a los artistas que contribuyen a preservar nuestras raíces. También se refirió a la importancia de apoyar a los músicos y a las industrias culturales como parte del desarrollo del país.

La ceremonia concluyó con una ovación de pie para los integrantes de la Original Banda El Limón, quienes prometieron seguir llevando su música a todos los rincones del mundo, siempre con el corazón y el alma. Este homenaje no solo celebró seis décadas de trayectoria, sino que también reafirmó el compromiso del Senado con la promoción y difusión de la cultura popular mexicana.

La música de banda, con sus ritmos alegres y sus letras que narran la vida cotidiana, sigue siendo un vehículo de unión y orgullo para millones de mexicanos. El Senado, al reconocer a la Original Banda El Limón, envía un mensaje claro: la cultura y el arte son pilares fundamentales de la sociedad, y merecen ser celebrados y protegidos desde las más altas instancias del poder legislativo.

La agrupación, por su parte, agradeció el gesto y reiteró su compromiso de continuar en los escenarios, llevando la música de banda a las nuevas generaciones. Con más de 60 años de historia, la Original Banda El Limón demuestra que la tradición puede renovarse sin perder su esencia, y que el reconocimiento institucional es un aliciente para seguir adelante. El evento también sirvió para recordar la importancia de las expresiones musicales regionales en la construcción de la identidad nacional.

En un país tan diverso como México, la música de banda es un elemento que trasciende fronteras y une a comunidades enteras. El homenaje en el Senado no solo fue un acto simbólico, sino una declaración de principios sobre el valor de la cultura como derecho y como patrimonio colectivo. La Original Banda El Limón, con su trayectoria impecable, es un ejemplo de cómo la música puede ser un vehículo de cambio social y de preservación de las tradiciones.

Sin duda, este reconocimiento quedará grabado en la historia de la agrupación y en la memoria de todos los asistentes. La música sigue sonando, y el Senado ha demostrado que está dispuesto a bailar al ritmo de la banda





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