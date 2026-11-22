El Senado de México y legisladores de EE.UU. se reunirán el 9 de diciembre para tratar comercio, inversión y cooperación en la región fronteriza norte.

La Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado de la República ha confirmado que se llevará a cabo una reunión significativa el próximo 9 de diciembre. Este encuentro estará conformado por una delegación especializada de 17 legisladores estatales provenientes de Estados Unidos. La cita busca abordar de manera integral temas cruciales de comercio internacional, inversión, desarrollo económico y cooperación parlamentaria.

Mecanismos de Diálogo Binacional

El senador Juan Carlos Loera de la Rosa, presidente de ese órgano legislativo, informó que los integrantes de la Conferencia Nacional de Legislaturas Locales de los Estados Unidos (NCSL, por sus siglas en inglés) solicitaron formalmente un encuentro con representantes mexicanos. Estos interlocutores están directamente vinculados a la agenda fronteriza y binacional, como parte de una visita oficial que realizarán al país. Además de los asuntos comerciales, la reunión buscará fortalecer los mecanismos de diálogo entre representantes parlamentarios de México y Estados Unidos.

Also read Los ganadores de los Premios Xataka México 2026: esta es la mejor tecnología del año

Este esfuerzo se centra particularmente en la actividad económica y las políticas públicas de la región fronteriza. Las autoridades mexicanas tienen como objetivo establecer intercambios de experiencias sobre asuntos económicos y mecanismos de coordinación entre ambos países. Esta colaboración busca crear canales más fluidos para la toma de decisiones conjuntas que beneficien a las regiones limítrofes.

Participantes de la Delegación Estadounidense

Entre los participantes previstos figuran figuras de alto nivel en sus respectivos estados. Rob Wagner, presidente del Senado de Oregon, liderará junto a Karen Spilka, titular de la Cámara Alta de Massachusetts, la representación legislativa. Matt Regier, quien encabeza el mismo órgano en Montana, también formará parte de este grupo de trabajo conjunto.

La lista continúa con Wayne Harper, presidente pro tempore del Senado de Utah. Bryce Edgmon, titular de la Cámara de Representantes de Alaska, y Bill Ferguson, quien preside el Senado de Maryland, completan el perfil de los mandatarios estatales confirmados. Esta diversidad geográfica refleja la amplitud de intereses que se discutirán en las mesas de trabajo.

Impulso al T-MEC y Políticas Públicas

Durante una sesión de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Loera de la Rosa adelantó que extenderá una invitación a la Presidencia del Senado mexicano. Asimismo, se invitará a las comisiones de Relaciones Exteriores, Relaciones Exteriores América del Norte, Economía y Seguimiento a la Implementación y Revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El legislador consideró que el encuentro representa una buena oportunidad para estrechar los vínculos entre nuestros órganos legislativos y abrir nuevos canales de interlocución. Esta dinámica permitirá interactuar directamente con quienes participan en la elaboración y discusión de políticas públicas en los estados de la Unión Americana. El contexto político actual incluye avances en negociaciones comerciales que podrían cerrar a mediados de diciembre.