Senado de Paraguay rechaza aplazar juicio político a Santiago Peña

El Senado de Paraguay rechazó la solicitud de prórroga para Santiago Peña en el juicio político por Ueno Bank, citándolo a presentar su defensa en 30 minutos.

El Senado de Paraguay ha decidido rechazar oficialmente la solicitud formulada por el presidente Santiago Peña para aplazar el inicio de su juicio político. Esta resolución se produce en el contexto de la grave crisis financiera y política provocada por la intervención del Banco Central del Paraguay ( BCP), la entidad que administraba los recursos de millones de clientes y había recibido depósitos de instituciones públicas.

Rechazo a la prórroga y plazo de comparecencia

La cámara alta de la legislatura paraguaya votó con 39 votos en contra de la prórroga y únicamente tres a favor. Esta decisión permitió continuar con el procedimiento legislativo sin conceder el tiempo adicional solicitado por el mandatario, que buscaba ampliar el plazo de su comparecencia por 72 horas. En lugar de otorgarle tres días adicionales para preparar sus argumentos, los senadores determinaron que el presidente debía presentarse ante el pleno en un periodo de apenas 30 minutos.

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Argumentos de defensa y garantías constitucionales

El presidente Santiago Peña argumentó que las 12 horas originalmente otorgadas para preparar su defensa eran insuficientes para elaborar una respuesta adecuada. Cuestionó abiertamente si el proceso respetaba las garantías constitucionales establecidas, señalando que la falta de tiempo comprometía la naturaleza del procedimiento. A pesar de estas objeciones, aseguró estar dispuesto a comparecer y explicar su versión de los acontecimientos ante la ciudadanía.

Intensificación de la controversia política

La negativa del Senado a conceder más tiempo ha intensificado la controversia sobre las condiciones en las que se desarrolla el juicio político. Los legisladores continúan con el análisis de las acusaciones formuladas contra el mandatario, centrando el debate en determinar si el procedimiento parlamentario ofrece condiciones suficientes para que ejerza su derecho a la defensa plena. La sesión quedó suspendida temporalmente mientras se esperaba la llegada del presidente al recinto legislativo.

Consecuencias y próximos pasos del proceso

La crisis de Ueno Bank, vinculada a la gestión del BCP, ha sido el detonante principal de este proceso legislativo que busca evaluar la responsabilidad del jefe de Estado. El mandato de presentarse en 30 minutos marca un ritmo acelerado para el desenlace de los eventos. Los senadores priorizaron la celeridad del proceso sobre la solicitud de dilación, lo que podría tener implicaciones significativas para el desarrollo ulterior del juicio político y la estabilidad política del país en este momento crítico.