Senado mexicano presenta iniciativa para regular stablecoins vinculadas al peso

Una propuesta regulatoria para monedas estables referencia el peso mexicano y abre el debate sobre la inclusión de blockchain y activos digitales en el sistema financiero del país.

El proyecto presentado en el Senado de la República para regular las monedas estables, también conocidas como stablecoins, marca un precedente significativo en la discusión sobre el ecosistema de activos digitales y blockchain en México .

La iniciativa, presentada el 7 de mayo por el senador Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, busca establecer un primer marco regulatorio específico para estos instrumentos, especialmente aquellos vinculados al peso mexicano. Para Salvador Rivero, gerente general de Binance para México, esta propuesta representa un paso fundamental que podría sentar las bases para regular otros activos digitales en el futuro, incorporar a instituciones financieras y fomentar un entorno de innovación con certidumbre jurídica.

En su opinión, la regulación no debe ser un obstáculo para el crecimiento, sino un instrumento que proteja a los usuarios y brinde seguridad a los participantes del mercado. Binance, con presencia global de más de 200 millones de usuarios y licencias en más de 22 jurisdicciones, incluida México, ve con optimismo este avance, al tiempo que destaca la importancia de equilibrar la protección con la promoción de la innovación.

La discusión regulatoria adquiere relevancia en el contexto mexicano, donde persisten rezagos en acceso a servicios financieros. Rivero enfatiza que blockchain y los activos digitales pueden contribuir a una mayor inclusión financiera, facilitando productos de pago, ahorro e inversión más accesibles y eficientes. En ese sentido, Binance ha invertido más de 50 millones de dólares en México, reafirmando su compromiso con el desarrollo del ecosistema local.

A nivel internacional, el directivo relacionó el proceso mexicano con los esfuerzos regulatorios en Estados Unidos, como las leyes Genius Act y Clarity Act, que buscan clarificar el tratamiento de stablecoins y activos digitales. Si bien reconoce que el impacto inmediato en México será limitado debido a las diferencias en los marcos legales de ambos países, Rivero considera que a mediano y largo plazo se abre la oportunidad para que México participe activamente en la tokenización de activos.

No obstante, advierte que las instituciones financieras mexicanas aún operan bajo directrices restrictivas, por lo que su entrada directa a este mercado no se anticipa en el corto plazo. La propuesta de regulación, por tanto, simboliza un cambio de postura hacia la digitalización de los mercados financieros y una invitación a construir un ecosistema más inclusivo y moderno





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