Senado recibe minuta de reforma judicial; se aplaza elección judicial a 2028

La Mesa Directiva del Senado recibió la reforma judicial de la Cámara de Diputados, que incluye el aplazamiento de la elección judicial hasta 2028 y la reelección de magistrados del TEPJF. Se prevé sesión extraordinaria a las 15:00 horas para discutir y votar las iniciativas.

La Mesa Directiva del Senado de la República recibió esta mañana de la Cámara de Diputados la minuta a la reforma judicial , donde se incluye el aplazamiento de la elección judicial para el 2028 y que magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan reelegirse.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que esta mañana recibieron de los diputados federales la reforma que avalaron durante la madrugada de este jueves. Recibimos la minuta relativa a la reforma al poder judicial, será turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera para su dictamen, precisó. Hoy se tiene previsto que las comisiones del Senado sesionen para avalar la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Posteriormente, a las 15:00 horas de hoy, se tiene prevista una sesión extraordinaria del Pleno del Senado donde se discutirá y votará la reforma judicial, la cual incluye cuatro iniciativas. Se presentan dos iniciativas de reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum: una para perfeccionar la elección judicial, incluyendo que se aplace la elección judicial para el 2028; y otra para que se cree una Comisión de Verificación que ponga lupa a las candidaturas de los partidos políticos para evitar que lleguen a cargos públicos personajes vinculados con el crimen organizado y narcotráfico.

Además, se podrían discutir dos iniciativas propuestas por el jefe de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, si es que se aprueba en la Cámara de Diputados. Una para modificar la Constitución y que se introduzca una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, y otra para que se anulen elecciones si un gobierno extranjero invade el país. Estas reformas buscan fortalecer el sistema judicial y electoral mexicano, generando un amplio debate entre las fuerzas políticas.

La reforma judicial ha sido un tema polémico desde su anuncio. Los partidos de oposición han criticado la premura con la que se procesa, argumentando que no hay suficiente tiempo para un análisis profundo.

Sin embargo, Morena y sus aliados defienden que los cambios son necesarios para combatir la corrupción y garantizar la independencia judicial. El aplazamiento de la elección judicial hasta 2028 ha sido uno de los puntos más controvertidos, pues algunos consideran que retrasa la democratización del Poder Judicial.

Por otro lado, la reelección de magistrados del TEPJF ha sido vista como una medida para dar continuidad a los criterios jurídicos. La sesión de comisiones de este jueves será crucial para determinar el destino de la reforma. Se espera que los senadores morenistas, que tienen mayoría, aprueben los dictámenes sin mayores contratiempos.

Sin embargo, la discusión en el Pleno podría extenderse debido a las intervenciones de la oposición. La reforma incluye también disposiciones para que la Comisión de Verificación revise los perfiles de los candidatos a cargos de elección popular, con el fin de evitar la infiltración del crimen organizado. Esta medida ha sido bien recibida por sectores de la sociedad civil, que demandan mayor transparencia en los procesos electorales.

En cuanto a las iniciativas de Ricardo Monreal, la primera busca establecer la intervención extranjera como causal de nulidad de elecciones, mientras que la segunda anularía comicios en caso de invasión de un gobierno extranjero. Ambas propuestas surgen en un contexto de creciente preocupación por la injerencia de potencias extranjeras en procesos democráticos. Aunque aún no han sido aprobadas en la Cámara de Diputados, se espera que sean incluidas en la discusión del Senado si logran avanzar.

La jornada legislativa de hoy promete ser intensa, con debates que podrían prolongarse hasta la madrugada. El gobierno de Sheinbaum ha enfatizado que estas reformas son parte de su compromiso con la transformación del país. La presidenta ha llamado a los legisladores a actuar con responsabilidad y a priorizar el interés nacional.

Mientras tanto, analistas políticos observan con atención el desarrollo de los acontecimientos, pues el resultado de esta reforma podría tener implicaciones de largo plazo para el equilibrio de poderes en México. La ciudadanía, por su parte, sigue de cerca las discusiones, esperando que las decisiones tomadas en el Senado contribuyan a un sistema de justicia más eficiente y confiable.

La sesión extraordinaria de las 15:00 horas será transmitida en vivo, lo que permitirá a la población conocer de primera mano los argumentos de los legisladores





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