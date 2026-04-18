Senado Recibe Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 de la FGR

El Senado de la República notificó la recepción del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, enviado por la FGR. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, destacó que el plan busca una procuración de justicia unificada y permanente coordinación con diversas entidades para garantizar justicia para el pueblo. Se elogió a la Fiscal General, Ernestina Godoy, por su trabajo.

El Senado de la República ha anunciado la recepción formal del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, un documento crucial enviado por la Fiscalía General de la República ( FGR ), encabezada por Ernestina Godoy . Este anuncio marca un hito en el camino hacia una administración de justicia más cohesionada y efectiva en México.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, ha enfatizado la trascendencia de este plan, señalando que su implementación garantizará que no se repita la problemática de una procuración de justicia fragmentada y descoordinada, una situación que ha sido un obstáculo persistente para la impartición de justicia real y accesible para todos los ciudadanos. Mier Velazco subrayó que la piedra angular de este plan es la promoción de una coordinación ininterrumpida y robusta entre todas las instancias involucradas en la seguridad y justicia del país. Esto incluye no solo a las fiscalías estatales y a la propia FGR, sino también al Gabinete de Seguridad Nacional, así como a las unidades especializadas en inteligencia financiera y en investigación criminal. El objetivo fundamental es crear un frente unido y eficiente que permita materializar una justicia verdadera, aquella que emana del pueblo y que responde a sus necesidades y aspiraciones. El senador morenista aprovechó su plataforma en la red social X para extender una felicitación sincera a la Fiscal General de la República por la elaboración de este plan. En su mensaje, describió a Ernestina Godoy como una mujer ejemplar, destacando su honestidad y su vasta experiencia en el ámbito de la procuración de justicia. Este reconocimiento personal por parte de un líder legislativo subraya la confianza y el respeto que genera la figura de Godoy y su compromiso con la mejora del sistema de justicia. Además de este reconocimiento, el senador Mier adelantó que, a lo largo de la presente semana, se compartirá información más detallada sobre los ejes temáticos y las estrategias específicas que componen este ambicioso plan. Esta transparencia en la divulgación busca fomentar un debate informado y una mayor comprensión pública sobre las directrices que guiarán la procuración de justicia en los próximos años. La noticia fue difundida a través de un mensaje en redes sociales del propio senador Mier Velazco, acompañado de una imagen que resume los puntos clave del plan. En dicho mensaje, se reafirma la importancia de que este Plan Estratégico sea dictaminado en el Senado, un paso indispensable para su posterior aprobación y puesta en marcha. Los cuatro ejes principales del plan son de particular interés y prometen redefinir el panorama de la justicia en México. La presentación de este plan estratégico ante el Senado de la República no es un mero trámite burocrático, sino un proceso fundamental para su legitimidad y posterior implementación. La FGR, a través de la Fiscal General Ernestina Godoy, ha demostrado una visión clara y un compromiso firme para abordar las deficiencias históricas en la procuración de justicia. La voluntad de establecer una coordinación permanente con otras entidades gubernamentales, incluyendo las fiscalías de los estados, el Gabinete de Seguridad, y las unidades de inteligencia financiera y de investigación criminal, es un indicativo de un enfoque holístico y pragmático. Esta interconexión entre diferentes brazos del Estado es esencial para desmantelar redes criminales, combatir la impunidad y asegurar que los responsables de delitos rindan cuentas ante la ley. La conceptualización de una justicia que sea realmente del pueblo implica que las acciones de la FGR estén alineadas con las necesidades y expectativas de la ciudadanía, garantizando el acceso a la justicia para todos, sin distinción. Las palabras del senador Mier, calificando a Godoy como una mujer ejemplar, honesta y con gran experiencia, no solo son un elogio personal, sino que también reflejan la percepción general de la profesionalidad y dedicación de la titular de la FGR. Su trayectoria y conocimiento son activos valiosos en la tarea de reformar y fortalecer el sistema de procuración de justicia. La promesa de compartir más información sobre los ejes del plan en los próximos días invita a una mayor participación y escrutinio público, lo cual es vital para el éxito de cualquier iniciativa de reforma. El futuro de la procuración de justicia en México se vislumbra con un enfoque renovado en la unidad, la eficiencia y la cercanía con la ciudadanía, impulsado por este plan estratégico y el liderazgo de Ernestina Godoy. El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) ante el Senado de la República representa un ambicioso proyecto de nación, diseñado para cimentar las bases de un sistema de justicia más eficaz, equitativo y accesible para todos los mexicanos. La Fiscal General, Ernestina Godoy, ha puesto sobre la mesa un documento que no solo busca abordar las deficiencias estructurales de la procuración de justicia, sino que también apunta a una transformación profunda del modelo operativo. La coordinación interinstitucional emerge como uno de los pilares fundamentales de esta estrategia, con el claro objetivo de erradicar la fragmentación y la duplicidad de esfuerzos que han caracterizado, en ocasiones, la labor de las distintas agencias encargadas de la investigación y persecución de delitos. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, ha sido un ferviente promotor de esta iniciativa, destacando en múltiples ocasiones la importancia de unificar criterios y fortalecer los lazos de colaboración entre la FGR, las fiscalías estatales, el Gabinete de Seguridad y las unidades especializadas en inteligencia financiera y de investigación criminal. Esta visión compartida busca crear sinergias que permitan optimizar los recursos disponibles y maximizar el impacto de las acciones emprendidas en la lucha contra la delincuencia. La premisa de que no habrá nunca más una procuración fracturada resuena como un compromiso solemne de trabajar de manera conjunta y articulada, dejando atrás las rivalidades y los intereses particulares para anteponer el bien común. La experiencia y la trayectoria de Ernestina Godoy, reconocidas por su honestidad y su profundo conocimiento del sistema de justicia, son un activo invaluable para la implementación de este plan. Su liderazgo se proyecta como un faro de integridad y eficacia, capaz de guiar a las instituciones hacia la consecución de sus objetivos. La felicitación pública del senador Mier, a través de su cuenta de X, es un reflejo de la confianza depositada en la Fiscal General y en la solidez del plan propuesto. La promesa de desglosar los ejes del plan en los próximos días genera expectativas y abre la puerta a un debate constructivo y a una mayor participación ciudadana en la definición de las políticas de justicia. La aprobación de este plan por parte del Senado no solo conferirá un marco legal robusto a las acciones de la FGR, sino que también enviará un mensaje claro a la sociedad sobre la voluntad política de construir un país más seguro y justo. La efectividad de este plan dependerá, en gran medida, de la capacidad de las instituciones para traducir los objetivos plasmados en estrategias concretas y acciones medibles. La visión de una justicia verdadera del pueblo se materializará a través de un compromiso inquebrantable con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos. La ciudadanía espera resultados tangibles, y este plan estratégico promete ser el catalizador para alcanzar dichos resultados, fortaleciendo la confianza en las instituciones y restaurando el Estado de Derecho en todos los rincones del país





Milenio / 🏆 9. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Procuración De Justicia FGR Senado Ernestina Godoy Ignacio Mier

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Crean Comisión para Fortalecer Análisis Estratégico de la Política Petrolera NacionalSe establece una nueva Comisión con el objetivo de reforzar el análisis estratégico, la reflexión técnica y el seguimiento integral de la política petrolera nacional. Presidida honorariamente por Cuauhtémoc Cárdenas, este órgano consultivo busca fortalecer la soberanía energética, la seguridad del suministro y la autosuficiencia en hidrocarburos, integrando visiones especializadas e independientes para mejorar la toma de decisiones en un complejo entorno energético global.

Read more »

Godoy presenta su plan estratégico de justicia lastrada por pocos avances y opacidadLa fiscal Ernestina Godoy, quien ha puesto en funcionamiento nuevas fiscalías, presenta hoy su plan de justicia 2026-2029 sin haber dado cuenta sobre cómo recibió la fiscalía ni mostrado avances en casos emblemáticos, como lo pidió la presidenta Sheinbaum.

Read more »

Godoy presenta Plan Estratégico de FGR; declara fin de la era de respuesta fragmentada del EstadoSe anunció ante funcionarios gubernamentales

Read more »

FGR Presenta Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029: ¿En Qué Consiste?Noticias de México y el mundo

Read more »

Ernestina Godoy presenta nuevo modelo para mejorar la calidad de justicia en MéxicoEl plan estratégico considera principios de igualdad y equidad de género como mandatos ineludibles.

Read more »

Evelyn Salgado presenta plan de justicia 2026-2029, junto a fiscal de Ernestina GodoyLa gobernadora guerrerense acudió a la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 de la Fiscalía General de la República

Read more »