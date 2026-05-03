Senador Enrique Inzunza Cázares regresa a la Comisión Permanente tras acusaciones de narcotráfico en EE.UU.

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázares, anunció su regreso a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 6 de mayo, tras ser acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por narcotráfico. Inzunza niega las acusaciones y asegura que continuará con sus funciones legislativas, colaborando con las autoridades mexicanas si es requerido.

El senador Enrique Inzunza Cázares , integrante del partido Morena , anunció su regreso a los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para el próximo 6 de mayo, tras su ausencia del Senado de la República el pasado 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó formalmente de narcotráfico .

A través de un video grabado en su natal Badiraguato, Sinaloa, Inzunza recordó que los miembros de la Comisión Permanente están convocados a una sesión plenaria el próximo miércoles a las 11:00 horas, donde afirmó: 'ahí nos vemos'. En una publicación previa, el senador sugirió que no solicitaría licencia para separarse de sus funciones legislativas, argumentando que refutaría 'todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de senador de la República'.

Sin embargo, aseguró que colaboraría puntualmente con las autoridades mexicanas ante cualquier citación, luego de que Estados Unidos solicitó su detención provisional con fines de extradición. Inzunza rechazó nuevamente las acusaciones en su contra, calificándolas de 'calumnias', y sostuvo que Estados Unidos las difundió 'casualmente' tras la muerte de dos presuntos agentes de la CIA durante una operación antinarcóticos en Chihuahua, estado gobernado por el PAN.

El 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA anunciaron la acusación formal de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por narcotráfico y delitos relacionados con armas. También fueron acusados otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el senador Enrique Inzunza, por conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para presuntamente distribuir grandes cantidades de heroína, cocaína, metanfetamina o fentanilo a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Estados Unidos imputa a cada uno cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas, con posibles penas de cadena perpetua o un mínimo de 40 años de prisión. Además del gobernador estatal y el senador de Morena, otros funcionarios fueron acusados en este caso. La situación ha generado un intenso debate político en México, donde algunos sectores ven estas acusaciones como un intento de interferencia en la soberanía nacional, mientras que otros exigen una investigación exhaustiva y transparente.

Inzunza, por su parte, ha mantenido una postura firme, negando cualquier vinculación con actividades ilícitas y asegurando que su labor legislativa continuará sin interrupciones. La comunidad internacional sigue de cerca este caso, que podría tener implicaciones significativas en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, así como en la lucha contra el narcotráfico en la región





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