Senador Enrique Inzunza confirmó que recibirá citación de la FGR

El senador de Morena, Enrique Inzunza, confirmó que recibió una citación de la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer en torno a la investigación que lleva a cabo ese órgano de justicia, en el marco de las acusaciones formuladas por una Corte Federal de Estados Unidos por presunto nexo con organizaciones criminales.

El senador Enrique Inzunza confirmó que recibió una citación de la Fiscalía General de la República ( FGR ) para comparecer en torno a la investigación que lleva a cabo ese órgano de justicia, en el marco de las acusaciones formuladas por una Corte Federal de Estados Unidos por presunto nexo con organizaciones criminales .

A través de sus redes sociales, comentó que atenderá personal y puntualmente ese llamamiento, sin ningún representante y sin escudarse en el fuero constitucional que tiene como legislador.

"Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal. Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso". Agregó: no me prevaldré de la inmunidad procesal que en razón de mi cargo me otorga el artículo 111 de nuestra Constitución, ni de la excepción que prevé para presentarse a la citación el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Acudirá al citatorio de la FGR, porque confío en las instituciones democráticas que hemos construido las y los mexicanas. Verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional. La FGR informó que citará a comparecer, en calidad de testigos, a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al ex fiscal estatal, como parte de las indagatorias sobre el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa, y a los otros nueve mencionados en las acusaciones formuladas por la justicia estadunidense ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York





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