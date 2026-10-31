Senador Reyes Carmona pide investigar despidos en Celaya por presunta revancha política

El senador Reyes Carmona exige pruebas sobre el presunto uso de recursos públicos en los despidos del Municipio de Celaya y advierte que no deben ser represalias políticas de Morena.

El senador Reyes Carmona señaló que los despidos de personas trabajadoras del Municipio de Celaya, ocurridos en un contexto de afinidades y respaldos dentro del proceso interno de Morena, podrían constituir una revancha política. El legislador indicó que entre las personas separadas de sus cargos hay quienes tienen afinidad con los proyectos de una diputada local y con quienes buscan la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Reyes Carmona destacó que el alcalde ha atribuido los despidos a un presunto uso de recursos públicos para realizar actividades proselitistas, pero reviró que hasta ahora no ha presentado públicamente pruebas que acrediten esos señalamientos.

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Exigen pruebas ante la Contraloría Municipal

El senador sostuvo que, si existen elementos, deben presentarse ante la Contraloría Municipal y revisarse con objetividad, respetando el derecho de audiencia de las personas involucradas. Afirmó que una acusación no debe convertirse por sí sola en motivo para separar a alguien de su empleo.

Asimismo, pidió que se garantice la integridad de Gerardo Álvarez, de su familia y de las demás personas involucradas, y que el Gobierno Municipal informe quién dará seguimiento a las gestiones de las comunidades rurales tras la salida de los trabajadores.

Reyes Carmona advirtió que, si las personas afectadas consideran que su separación fue injustificada, tienen a salvo sus derechos para acudir a las instancias laborales correspondientes. Añadió que, si una autoridad determina que hubo un despido injustificado, el caso podría generar responsabilidades y costos para el Municipio, con impacto en los recursos públicos de las y los celayenses.

Derecho a la militancia sin recursos públicos

El legislador indicó que las personas trabajadoras despedidas cuentan con su respaldo y que tienen derecho a la militancia y a participar en la vida política como ciudadanas, siempre que lo hagan fuera de su jornada laboral, sin utilizar recursos públicos y sin descuidar sus responsabilidades.

Respaldar su derecho a participar en la vida política como ciudadanas no significa avalar el uso de recursos públicos ni el abandono de sus funciones, precisó. Significa exigir que cualquier señalamiento se pruebe y que ninguna separación del cargo sea una represalia política, agregó.

El senador también mencionó que las personas involucradas pueden acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia si consideran que los señalamientos son infundados o que se vulneraron sus derechos como militantes. La instancia partidista deberá valorar cualquier queja y, en su caso, determinar las responsabilidades y sanciones que procedan.

Llamado a investigar por la vía institucional

Reyes Carmona pidió presentar pruebas sobre el presunto uso de recursos públicos y advirtió que las bajas no deben convertirse en represalias por afinidades políticas. Debe investigarse por la vía institucional y con imparcialidad, afirmó, y ningún procedimiento administrativo debe utilizarse para castigar diferencias políticas o favorecer a un proyecto interno.

El legislador subrayó que la revisión de los señalamientos debe respetar el derecho de audiencia y que las acusaciones deben comprobarse antes de derivar en sanciones laborales. Insistió en que la vía institucional es la adecuada para deslindar responsabilidades y evitar que los procedimientos administrativos se empleen con fines políticos.