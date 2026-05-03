Senador Ricardo Inzunza Rechaza Colaborar como Testigo en EE.UU. en Caso de Vínculos con el Cártel de Sinaloa

El senador de Morena, Ricardo Inzunza Cázarez, niega rotundamente las acusaciones de la Fiscalía de Nueva York sobre presuntos vínculos con 'Los Chapitos' y rechaza convertirse en testigo cooperante. La acusación involucra también al exgobernador de Sinaloa, Jesús Rocha Moya, y a otros funcionarios.

El senador de Morena, Ricardo Inzunza Cázarez, ha rechazado categóricamente cualquier intento de convertirse en testigo cooperante ante las autoridades estadounidenses. Esta firme postura surge tras la acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que lo vincula presuntamente con la facción de “ Los Chapitos ” del Cártel de Sinaloa.

La acusación lo señala como un posible enlace entre el grupo criminal y funcionarios estatales, lo que ha generado una intensa controversia y un debate público sobre la integridad de figuras políticas en México. La noticia, inicialmente reportada por Aristegui Noticias, indicaba que los abogados del senador habrían estado en contacto con autoridades estadounidenses para explorar la posibilidad de una colaboración.

Inzunza, a través de su cuenta oficial en la red social X, respondió directamente a la información difundida, negando rotundamente las acusaciones y defendiendo su trayectoria en el servicio público. El senador enfatizó que las imputaciones en su contra son falsas y dolosas, y que siempre ha actuado con transparencia y legalidad en el desempeño de sus funciones.

Además, reafirmó su compromiso con México y su disposición a colaborar con las autoridades mexicanas en caso de ser requerido. Su mensaje, acompañado de una referencia a su origen en Badiraguato, Sinaloa, busca transmitir una imagen de cercanía con sus raíces y una defensa de su honorabilidad.

La ausencia del senador en las actividades del Senado desde el pasado 29 de abril, coincidiendo con la presentación de la acusación en Estados Unidos, ha alimentado aún más las especulaciones y la atención mediática sobre su caso. La acusación presentada por la Fiscalía estadounidense no se limita a Inzunza. También involucra al exgobernador de Sinaloa, Jesús Rocha Moya, y a otros ocho funcionarios y exfuncionarios mexicanos, acusados de formar parte de una “narconómina” operada por “Los Chapitos”.

Según el documento de acusación, Rocha Moya, tras asumir el cargo, habría permitido la injerencia del grupo criminal en diversas áreas de la administración pública, incluyendo la asignación de puestos clave y la toma de decisiones estratégicas. Se detalla la existencia de pagos periódicos en efectivo a funcionarios, organizados en listas con montos asignados, lo que sugiere un esquema sistemático de corrupción y colusión con el narcotráfico.

Inzunza Cázarez, en particular, es señalado como el posible jefe de la Policía de Investigación designado con la aprobación del grupo criminal, lo que implica una grave vulneración de la seguridad pública y el estado de derecho. Otros funcionarios habrían facilitado operaciones financieras o de seguridad en favor del grupo, contribuyendo a su expansión y consolidación. Ante esta situación, Rocha Moya solicitó una licencia temporal al cargo, y el Congreso de Sinaloa designó a Miriam Ramos Villarreal como gobernadora interina.

El exmandatario ha rechazado las acusaciones, argumentando que su separación busca proteger su imagen y la estabilidad política del estado. La designación de una gobernadora interina busca garantizar la continuidad de la administración pública y evitar un vacío de poder en un momento crítico. Aristegui Noticias reportó el sábado que los abogados de Inzunza se acercaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos para explorar la posibilidad de una colaboración, citando a una fuente de esa dependencia.

Según la fuente, la estrategia principal que se consideraba era la de convertirse en testigo cooperante, lo que implicaría proporcionar información valiosa a las autoridades estadounidenses a cambio de una posible reducción de la pena o incluso la exención de cargos. Este tipo de procesos suelen involucrar la participación de abogados estadounidenses especializados en derecho penal y pueden incluir la eventual inclusión en programas de protección de testigos, con el objetivo de garantizar la seguridad del colaborador y su familia.

La acusación presentada en Estados Unidos imputa al senador morenista los delitos de “posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos” y “conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos”, cargos que, en conjunto, podrían derivar en una pena considerable. La gravedad de las acusaciones y la posibilidad de una condena en Estados Unidos han generado una gran preocupación en los círculos políticos y sociales de México.

La situación de Inzunza Cázarez plantea interrogantes sobre la influencia del narcotráfico en la política mexicana y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia para prevenir la corrupción y la impunidad. El caso también pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas





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