Senadora de Morena Confirma Sacrificio de 10 Mil Perros en Tecámac; Argumenta Crisis de Abandono

La senadora Mariela Gutiérrez reconoció que durante su gestión en Tecámac se practicó la eutanasia a más de 10 mil perros, justificando las acciones como necesarias ante una severa crisis de abandono, sobrepoblación y riesgo sanitario. Las declaraciones surgen tras la difusión de un video y la presión de organizaciones protectoras de animales.

La senadora por Morena , Mariela Gutiérrez , ha admitido públicamente que durante sus dos administraciones consecutivas al frente del gobierno municipal de Tecámac , que abarcó el periodo de 2019 a 2024, se llevó a cabo el sacrificio de más de 10 mil perros. Esta confesión se produce tras la creciente presión ejercida por diversas organizaciones dedicadas a la defensa de los animales, quienes habían denunciado públicamente presuntas irregularidades y crueldad en el manejo de la fauna urbana en el municipio.

El escándalo escaló a raíz de la difusión en redes sociales de un video en el que se observa a la legisladora en una tensa discusión con personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, evidenciando la complejidad y la carga emocional del tema.

Ante la controversia generada y el impacto que ha tenido en el sentir de los activistas y defensores de los animales, la senadora Gutiérrez decidió hacer frente a las acusaciones y ofrecer una explicación. En sus declaraciones, la legisladora enfatizó que no busca evadir el tema, minimizar su gravedad o esconderse de la situación. Reconoció la crisis que atraviesa el país en materia de abandono animal, calificándola de masiva, y señaló que a esto se suma la reproducción descontrolada y la presencia de animales enfermos y agresivos. Según su argumento, estas circunstancias extremas obligan a las autoridades a tomar decisiones difíciles, a menudo dolorosas, pero necesarias para salvaguardar tanto la salud pública como el bienestar general de la comunidad.

Gutiérrez admitió explícitamente que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac, se aplicó la eutanasia a una cifra aproximada de 10 mil perros que se encontraban en situación de calle. Sin embargo, defendió que estas acciones se llevaron a cabo en estricto apego a la legalidad y como parte de una estrategia integral para enfrentar lo que describió como una crisis real de abandono, sobrepoblación y un inminente riesgo sanitario. La senadora insistió en que las cifras que se habían manejado en el video fueron sacadas de contexto y resaltó que cada intervención se basó en el principio fundamental de reducir el sufrimiento de los animales y proteger a la población humana. Solicitó que no se simplifique un asunto tan complejo a un juicio moral maniqueo y, tras insistir en que fueron más de 10 mil los canes sacrificados, argumentó que muchos de estos animales se encontraban en etapas terminales de enfermedad, eran agresivos o habían protagonizado incidentes de violencia contra personas.

La legisladora aseguró que en ningún momento hubo indiferencia o crueldad por parte de su administración, pero recalcó la necesidad de tomar decisiones ajustadas a la ley, buscando siempre el menor daño posible en circunstancias extremas.

Cuando se le cuestionó directamente sobre si su administración había sacrificado animales, la senadora, en un principio, eludió proporcionar una cifra concreta. No obstante, ante la insistencia de los reporteros, terminó por reconocer que la cifra rondaba los 10 mil perros. Aclaró que estos procedimientos se realizaron conforme a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 033, la cual regula los métodos y condiciones bajo los cuales se puede practicar la eutanasia a animales. Señaló que en una gran mayoría de los casos se trataba de ejemplares con enfermedades graves e incurables, animales desahuciados por sus condiciones físicas o aquellos que habían protagonizado ataques severos contra personas, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana.

La senadora reiteró que no se trata de hablar de cifras frías, sino de vidas y de la complejidad de la situación que enfrentó en Tecámac, una realidad que, según ella, no es exclusiva del municipio sino que se replica en muchas otras localidades del país. Argumentó que la presencia de animales enfermos, agresivos o en estado de sufrimiento extremo representaba un problema mayúsculo que requería intervenciones urgentes y bien fundamentadas. Incluso, mencionó que existían casos debidamente documentados de agresiones severas, incluyendo ataques que lamentablemente resultaron en víctimas mortales o lesiones de gravedad, lo que obligó a su gobierno a actuar de manera decisiva para garantizar la protección de la población.

Finalmente, la legisladora destacó que su administración no se limitó a la implementación de estas medidas consideradas extremas, sino que también impulsó un conjunto de acciones integrales orientadas al bienestar animal, buscando siempre un equilibrio entre las necesidades de control sanitario, la seguridad pública y el respeto por la vida animal





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