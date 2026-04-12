Senadora del PRI exige protocolos claros en Ley contra Feminicidio y atención a familiares

Mely Romero, senadora del PRI, solicita protocolos claros en la Ley General contra el Feminicidio, enfatizando la necesidad de fortalecer la atención a las familias de las víctimas y homologar criterios en todo el país. El texto también aborda la cancelación de vuelos de Magnicharters, el éxito de Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez, y otros temas de actualidad.

La senadora Mely Romero , perteneciente al Partido Revolucionario Institucional ( PRI ), ha alzado la voz para exigir protocolos de prevención claros y efectivos en la Ley General contra el Feminicidio . Su llamado se centra en la necesidad de fortalecer la atención a las familias de las víctimas y asegurar una respuesta judicial que no minimice la gravedad de estos crímenes.

Romero enfatizó que una ley integral debe contemplar un presupuesto adecuado para su implementación, así como programas de capacitación para los funcionarios, con el objetivo de que estos puedan identificar los feminicidios de manera precisa y sensible. La senadora subrayó la importancia de la homologación de criterios en todo el país, señalando que la disparidad en la clasificación de los feminicidios entre los diferentes estados dificulta la lucha contra este delito. La falta de uniformidad en la legislación y en la aplicación de la justicia perpetúa la impunidad y obstaculiza la protección de las mujeres. Romero destacó que el feminicidio es un crimen de extrema gravedad que requiere una atención especial y un enfoque diferenciado. \La senadora Romero, en su intervención, recordó que el feminicidio, a diferencia de los homicidios masculinos, se caracteriza por una brutalidad extrema y un patrón de sometimiento y sufrimiento prolongado. Explicó que en muchos casos, los feminicidios involucran métodos de violencia como estrangulamiento, quemaduras, golpes y ataques con objetos o armas punzocortantes. Ante esta realidad, Romero enfatizó la urgencia de legislar con responsabilidad, mirando de frente la desgarradora realidad que enfrentan las mujeres en México. Además, hizo hincapié en la necesidad de que la ley contemple mecanismos para prevenir y sancionar a los funcionarios judiciales que simulan investigaciones o falsean información para manipular las estadísticas de sus estados. La senadora denunció la enorme disparidad en las penas impuestas por el delito de feminicidio, lo cual genera una desigualdad normativa y fomenta la impunidad institucional. La falta de claridad en los protocolos y la debilidad en la atención a las familias de las víctimas agravan aún más la situación. Romero también resaltó la conexión entre la desaparición de mujeres y el feminicidio, señalando que en muchos casos forman parte de la misma cadena de impunidad, lo que requiere un enfoque integral para abordar el problema de manera efectiva. La senadora concluyó su intervención subrayando la necesidad de un esfuerzo conjunto para combatir la violencia contra las mujeres y garantizar que los feminicidios sean investigados y castigados con la severidad que merecen.\En otros temas, se abordó la situación de la aerolínea Magnicharters, que ha cancelado vuelos programados para las próximas dos semanas, citando problemas logísticos. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha detallado un plan de emergencia para apoyar a los pasajeros varados, con el respaldo de otras aerolíneas. En el ámbito deportivo, las atletas Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez celebraron la obtención de la medalla de bronce y expresaron su deseo de participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En el contexto económico, Claudia Sheinbaum afirmó que México es un ejemplo económico a pesar del entorno global adverso, mientras que Marcelo Ebrard destacó la importancia de la negociación del T-MEC. Finalmente, se informó sobre la detención de David Rambo en Tulum por trata de personas y narcomenudeo, donde las autoridades rescataron a tres víctimas. El debate sobre la Ley General contra el Feminicidio y el llamado a fortalecer la atención a las familias, se presenta como un paso crucial para combatir la violencia de género en México





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feminicidio Ley General Mely Romero PRI Violencia De Género Atención A Familias Protocolos Legislación Magnicharters SICT Deporte Economía

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brasil amplía vigilancia electrónica a agresores en pacto contra feminicidioPermite detectar en tiempo real el incumplimiento de restricciones y proteger a víctimas en riesgo.

Read more »

Senadores del PRI proponen quitar ISR a medicamentos ante desabasto en Sistema de SaludLa propuesta de reforma propone permitir la deducción de medicamentos con receta médica sin sujeción al límite global de deducciones personales, con el fin de corregir esta inequidad fiscal.

Read more »

Sinaloa registra jornada de ocho asesinatos, entre ellos un feminicidioLos casos por homicidio doloso bajaron levemente su incidencia en el estado después de que el primer trimestre finalizara con 279 casos, aunque la cifra sigue siendo muy por encima a los índices previos al inicio de la guerra entre Chapitos y Mayos.

Read more »

PRI en Guanajuato prepara quejas contra PAN y Morena ante el IEEG por promoción políticaEl PRI en Guanajuato informó que analiza presentar denuncias por presunta promoción anticipada de políticos mediante bardas y espectaculares

Read more »

Ruth Tiscareño se mantiene al frente del PRI en Guanajuato mientras definen renovaciónLa dirigencia del PRI en Guanajuato informó que Ruth Tiscareño continuará al frente del partido pese al fin de su periodo, mientras se define la renovación

Read more »

La batalla por el título póstumo de Verónica Soto, estudiante de la UNAM víctima de feminicidioVíctima de feminicidio en 2019 la joven cursaba la carrera en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO), desde entonces su madre ha buscado que se le reconozca con el título universitario póstumo.

Read more »