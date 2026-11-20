Diputadas veracruzanas exigen indicadores de impacto real del programa Apoyo a la Palabra y denuncian cobros indebidos en la distribución de recursos sociales.

El Congreso del Estado de Veracruz enfrentó una intensa sesión de interpelación contra la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Eusebia Cortés Pérez, por la falta de transparencia y métricas concretas sobre el programa Apoyo a la Palabra. Legisladoras de diversas bancadas exigieron datos verificables sobre la reducción de la pobreza, denunciando que los reportes gubernamentales priorizan cifras administrativas sobre resultados sociales reales.

Cifras de inversión y estructura del programa

La dependencia estatal reveló que, durante los primeros dos años de la administración liderada por Rocío Nahle García, se ejecutó una inversión superior a los 293 millones de pesos. Este esfuerzo logró la entrega de 37 mil 195 apoyos económicos dirigidos a emprendedores y personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la estructura del beneficio se basa en un sistema escalonado que exige una contraprestación financiera por parte de los receptores.

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El esquema de Apoyo a la Palabra se compone de tres fases de financiamiento. La primera etapa ofrece una transferencia entre 7 mil y 10 mil pesos. Para acceder a la siguiente fase, que otorga 12 mil pesos, el beneficiario debe reintegrar voluntariamente los recursos iniciales. Aquellos que cumplen con esta devolución pueden solicitar una tercera entrega de 15 mil pesos, aunque el reintegro no es legalmente obligatorio para recibir el subsidio inicial.

Durante el ejercicio fiscal de 2026, SEDESOL destinó más de 207.5 millones de pesos para distribuir 24 mil 961 apoyos en 148 municipios. De esta cifra total, 18 mil 931 correspondieron a mujeres y 6 mil 630 a hombres. Aunque el reporte oficial menciona que 5 mil 41 personas accedieron a una segunda etapa del programa, no se especifica con claridad cuántos ciudadanos dejaron de participar o abandonaron el ciclo de financiamiento por dificultades para devolver el capital.

Exigencias de indicadores de pobreza

La diputada de Movimiento Ciudadano, María Elena Córdova Molina, criticó severamente la metodología del informe presentado por la secretaria de Desarrollo Social. Córdova Molina señaló que el documento constaba de 87 diapositivas y fotografías promocionales, pero carecía por completo de indicadores estadísticos que midieran el impacto económico en los hogares. La legisladora exigió el uso de mediciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

La legisladora recordó que, según los datos vigentes en 2024, existían 3.6 millones de personas en situación de pobreza en Veracruz. De este total, 1.2 millones eran niñas, niños y adolescentes, una cifra que coloca al estado en el tercer lugar nacional por número de menores en esta condición. Córdova Molina argumentó que sin métricas verificables es imposible confirmar si las familias están mejorando sus condiciones de vida o si los recursos públicos están generando un cambio estructural.

Ana Rosa Valdés Salazar, diputada del PRI, reforzó la crítica indicando que el informe registraba 12 mil 334 apoyos de Apoyo a la Palabra y 18 mil 890 cuestionarios aplicados. Sin embargo, admitió la ausencia de datos que confirmaran cuántos beneficiarios mantienen sus proyectos productivos activos o qué proporción ha logrado mejorar sus ingresos. La diputada insistió en que la rendición de cuentas debe centrarse en resultados económicos tangibles y no solo en el volumen de transacciones financieras.

Denuncias de irregularidades y cobros

La sesión también fue escenario para denuncias de presuntas irregularidades en la operación del programa. La diputada del PAN, Montserrat Ortega Ruiz, reportó que operadores territoriales de SEDESOL exigirían pagos indebidos a cambio de mantener a los ciudadanos dentro del padrón de beneficiarios. Según las acusaciones, estos funcionarios esperaban a los receptores en las instalaciones de la Financiera para el Bienestar (Finabien) para solicitar dinero bajo la amenaza de exclusión.

Ortega Ruiz afirmó que los trabajadores de la Dirección General de Operación de Programas Sociales estarían involucrados en estas prácticas, lo que constituye una violación ética y legal de los principios de distribución de recursos públicos. Estas acusaciones se suman a cuestionamientos sobre la opacidad en los padrones, el posible uso electoral de los fondos y la contratación de familiares directos de la secretaria dentro de la propia dependencia.

A pesar de las explicaciones proporcionadas por Eusebia Cortés Pérez sobre el monto total ejercido, la oposición parlamentaria considera que la falta de información sobre la continuidad de los emprendimientos impide evaluar el verdadero éxito de la política social. Las legisladoras han solicitado una auditoría detallada que incluya el seguimiento longitudinal de los proyectos y la verificación independiente de los ingresos familiares para garantizar que la inversión genere bienestar real.