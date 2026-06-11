Senadores protagonizan encontronazo en Senado por 'Halconazo' y 'carro completo' del PRI

Panistas, priistas y morenistas en el Senado mexicano protagonizaron un encontronazo luego de que discutieran acaloradamente por la conmemoración del 'Halconazo' de 1971 y el 'carro completo' del régimen del PRI. La primera en 'prender la mecha' fue Castillo Juárez, quien aseguró que el daño del neoliberalismo ha sido muy profundo y que los cárteles del narcotráfico no se fundaron con los gobiernos de Morena, sino con las administraciones del PRI y el PAN.

El titular del texto es sobre un encontronazo entre panistas, priistas y morenistas en el Senado mexicano durante la conmemoración del ' Halconazo ' y el ' carro completo ' del régimen del PRI.

La primera en 'prender la mecha' fue Castillo Juárez, quien aseguró que el daño del neoliberalismo ha sido muy profundo y que los cárteles del narcotráfico no se fundaron con los gobiernos de Morena, sino con las administraciones del PRI y el PAN. En respuesta, Carolina Viggiano del PRI reconoció que México tiene muchos años con delincuencia organizada y que poner gobernadores, alcaldes y presidentes de la República que son aliados o compañeros de lucha es imposible poder combatir a la delincuencia.

La diputada de Morena Andrea Navarro y la senadora del PAN Lilly Téllez protagonizaron un encontronazo al increparse y gritarse a los morenistas y a los priistas, respectivamente. La presidenta de la Mesa Directiva Laura Itzel Castillo decretó un receso para permitir que se calmaran los ánimos y se reanudó la sesión con una respuesta de López Rabadán del PAN a Itzel Castillo.

La presidenta de la Mesa Directiva señaló que los actos de Lilly Téllez fueron los que rompieron el orden y que seguiría cumpliendo con su responsabilidad de que los tajos de la Comisión Permanente se desarrollen en orden, con respeto y en apego a las normas





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