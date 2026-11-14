Señales de alerta de anorexia y bulimia en niños según la nutricionista Nicole Cruz

La nutricionista Nicole Cruz identifica cambios drásticos en el peso y el aislamiento como señales clave de trastornos alimentarios en adolescentes durante su ponencia.

La nutricionista Nicole Cruz ha advertido a las familias sobre señales críticas de trastornos de la conducta alimentaria en niños y adolescentes. Durante su intervención en el Segundo Simposio de Nutrición Pediátrica y Neurodiversidad, la especialista detalló los comportamientos que indican la presencia de anorexia y bulimia nerviosa. Estos indicadores incluyen la eliminación selectiva de alimentos, el aislamiento durante las comidas y cambios drásticos de peso inexplicables. Cruz explicó que estas señales requieren atención inmediata por parte de los padres y cuidadores para evitar complicaciones de salud mayores.

Mecanismos de la Anorexia y Bulimia en Adolescentes

La licenciada Nicole Cruz definió ambos trastornos como condiciones de salud mental que alteran significativamente la alimentación de la población pediátrica. Su experiencia clínica indica que el rango de edad más frecuente para el inicio de estos trastornos se encuentra entre los 13 y los 16 años. Sin embargo, la especialista aclaró que las manifestaciones pueden presentarse hasta los 18 años y afectaran a personas de cualquier tamaño corporal. Los cambios en los hábitos alimentarios, como dejar de comer en la mesa o evitar la alimentación frente a otras personas, son comportamientos centrales en estos diagnósticos.

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En el caso específico de la anorexia nerviosa de tipo restrictivo, la ausencia de una alimentación adecuada en cantidad y variedad provoca deficiencias de distintos nutrientes. Por otro lado, en la bulimia nerviosa, las afectaciones dependen de los alimentos restringidos y de las conductas compensatorias que desarrolla el paciente. Cruz indicó que no existe un nutriente específico que esté necesariamente deficiente en todos los pacientes. Las consecuencias varían según sus patrones de alimentación individuales, aunque ambas condiciones pueden afectar la nutrición y el estado de salud general de manera severa.

Origen y Evolución de los Comportamientos Restringitivos

Uno de los aspectos que destacaron Nicole Cruz y otros expertos es que algunos trastornos pueden comenzar con una intención genuina de mejorar los hábitos. La dificultad surge cuando esos cambios evolucionan hacia restricciones cada vez mayores y eliminación de alimentos. La nutricionista comentó haber encontrado muchos casos donde el problema comenzó queriendo alimentarse de una manera mejor, para luego quedar enganchado eliminando grupos de alimentos. Este proceso describe una progresión peligrosa donde el miedo a recuperar el peso perdido domina la conducta del paciente.

Ante estos comportamientos, Cruz recomendó a los padres observar de cerca los cambios en la alimentación de sus hijos. Es vital evitar asumir que todas las modificaciones responden necesariamente a hábitos saludables o etapas de crecimiento normales. La especialista señaló que es importante conocer cómo se ha alimentado el menor durante su crecimiento para identificar cuándo aparecen modificaciones en sus hábitos. Esta base de conocimiento permite a las familias distinguir entre una dieta temporal y un patrón restrictivo patológico.

Impacto Familiar y Estrategias de Intervención

Las principales señales de alerta mencionadas por la nutricionista incluyen la preferencia por alimentarse en la habitación en lugar de compartir la mesa. También se destaca el aislamiento de sus amistades, los cambios drásticos de peso y el exceso de ejercicio como comportamientos que deben llamar la atención. Cruz explicó que un niño que anteriormente compartía las comidas con su familia comience a evitar espacios sociales donde tenga que comer delante de otras personas es un indicador crítico. Estos cambios sociales suelen preceder o acompañar el deterioro físico inmediato.

Recibir un diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria puede ser un proceso complicado para los padres, especialmente cuando desconocen las características de estas condiciones. Cruz destacó la importancia de involucrar a toda la familia en el acompañamiento psicológico y nutricional. Adicionalmente, advirtió que minimizar estos comportamientos y calificarlos como simples caprichos puede dificultar el proceso de atención. La colaboración con maestros para conocer si los niños asisten al comedor escolar es otra recomendación clave para la detección temprana.

El trabajo nutricional busca que el menor pierda progresivamente el miedo a alimentarse mediante educación y la incorporación gradual de alimentos. Este proceso siempre debe realizarse de la mano de un profesional de psicología para abordar la raíz mental del trastorno. Cruz hizo un llamado final a fortalecer la comunicación en el hogar y procurar espacios para compartir las comidas. La observación familiar y la identificación oportuna de cambios permiten acudir a los profesionales de la salud y realizar los referidos correspondientes para una recuperación efectiva.