Seneam y AFAC monitorean posible cruce de Starship por el espacio aéreo mexicano

Las autoridades mexicanas se preparan ante la posibilidad de que la nave Starship cruce el espacio aéreo nacional el 14 de noviembre. Seneam coordina medidas preventivas.

Los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano ( Seneam) y la Agencia Federal de Aviación Civil ( AFAC) han iniciado un protocolo de vigilancia tras recibir una notificación oficial de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ( FAA). Esta alerta se refiere a una operación potencialmente crítica que involucra a la empresa con sede en Texas, Estados Unidos, cuyo nombre no fue explícitamente mencionado en la nota original pero cuyo contexto es claro para los especialistas. El foco principal de esta coordinación es garantizar la seguridad absoluta de todas las operaciones vigentes en el espacio aéreo mexicano durante la ventana de tiempo identificada como de mayor riesgo.

Pronóstico de cruce a las 15:00 hora de la CDMX

La información proporcionada por la FAA indica la posibilidad de que la nave cruce el espacio aéreo mexicano alrededor de las 21:00 UTC, lo que equivale a las 15:00 horas de la Ciudad de México. Este evento está programado para ocurrir el sábado 14 de noviembre, una fecha específica que ha sido identificada por las autoridades como el momento crítico. La duración estimada de este tránsito hipotético por el territorio nacional es de aproximadamente 15 minutos, un periodo breve pero significativo que requiere atención inmediata y precisa por parte de los controladores aéreos mexicanos.

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Escenario posible sujeto a condiciones meteorológicas

Es fundamental destacar que se trata de un escenario posible y no de un hecho confirmado o irreversible. La realización de esta maniobra depende exclusivamente de las condiciones técnicas y meteorológicas de la misión en ese momento concreto. Si la nave se encuentra en condiciones óptimas para regresar a su base, entonces el cruce podría materializarse. Por el contrario, cualquier imprevisto técnico o climático podría cancelar o desviar la trayectoria, evitando así la intersección con el espacio aéreo mexicano. Esta incertidumbre técnica obliga a mantener un estado de alerta sin generar alarma pública innecesaria.

Coordinación interinstitucional y ajustes operativos

Seneam, como responsable único de los servicios de control de tránsito aéreo en el país, mantendrá un contacto permanente y directo con la FAA de EE.UU. para recibir actualizaciones en tiempo real. Además, esta agencia trabajará en estrecha colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina. Esta articulación interinstitucional es vital para asegurar que todas las ramas del gobierno estén alineadas en su respuesta. Si el cruce se confirma, Seneam coordinará con aerolíneas y operadores aéreos los ajustes operativos preventivos necesarios.

Impacto en rutas y seguimiento continuo

Los ajustes operativos preventivos que podrían implementarse incluyen cambios temporales de ruta u horario para los vuelos comerciales y civiles existentes. El objetivo es evitar cualquier conflicto de trayectoria con la nave durante su paso a gran altitud. Seneam y la AFAC están comprometidos a informar cualquier actualización relevante a la población y a las empresas del sector aeronáutico. Esta transparencia busca minimizar las interrupciones y garantizar que la fluidez del tráfico aéreo se mantenga lo más cerca posible de la normalidad operativa establecida previamente.

Procedimientos de respuesta ante confirmación del cruce

En caso de que finalmente se confirme el cruce de la nave por el espacio aéreo mexicano, las autoridades llevarán a cabo las acciones operativas necesarias de inmediato. Estas acciones incluirán la reconfiguración de las corrientes de tráfico aéreo para desviar los aviones comerciales de la zona de influencia del objeto espacial. La seguridad de los pasajeros y la tripulación de las aeronaves comerciales es la prioridad absoluta de Seneam y AFAC. Cualquier actualización sobre el estado de la misión y su impacto en el espacio aéreo nacional será comunicada de manera oportuna a través de los canales oficiales correspondientes.