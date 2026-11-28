La Fiscalía General del Estado logró la sentencia de 27 años de prisión para cada uno de los cuatro responsables por la muerte de cuatro personas en el domicilio de la colonia Villas de San Nicolás, León.

La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia contundente de 27 años de prisión para cada uno de los cuatro responsables por la muerte de cuatro personas en el domicilio de la colonia Villas de San Nicolás, León.

Cronología de la sentencia y mecanismos penales

La investigación liderada por el Ministerio Público determinó que los acusados cometieron los hechos el 29 de septiembre de 2024 en la segunda sección de la colonia Villas de San Nicolás. Las pruebas presentaron por la Fiscalía acreditaron que los ahora sentenciados arribaron al lugar donde se encontraban las cuatro víctimas. Tres de ellos ingresaron al inmueble y dispararon armas de fuego contra las personas que se encontraban en su interior. Este ataque brutal provocó la muerte inmediata de una mujer y tres hombres. Adicionalmente, un adolescente resultó afectado, aunque la identidad de esta última víctima se mantiene reservada en los expedientes legales. En conjunto, las penas suman 108 años de prisión para los cuatro imputados. Además, el fallo dictaminó la reparación del daño por muerte y gastos funerarios, prohibió acercarse a las víctimas indirectas y suspendió los derechos electorales durante la condena, sin otorgar beneficios penitenciarios.

Implicaciones y alcance del fallo judicial

La resolución judicial establece medidas de seguridad y reparación que impactan directamente en la vida de los condenados y en la búsqueda de justicia para las familias de las víctimas. Los cuatro sentenciados no solo enfrentan la privación de libertad, sino que también deben asumir el pago de indemnizaciones por muerte y los gastos funerarios correspondientes a las cuatro víctimas fallecidas. El tribunal incluyó una prohibición estricta de acercamiento a las víctimas indirectas que entrará en vigor una vez que los sentenciados hayan cumplido íntegramente sus penas de prisión. Se les negó el acceso a beneficios y sustitutivos de la pena, y se determinó la suspensión inmediata de sus derechos electorales durante todo el tiempo de la condena. Este enfoque jurídico refleja la seriedad con la que la Fiscalía General del Estado aborda los delitos contra la vida, priorizando la verdad y la justicia para los afectados.