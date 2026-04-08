Sentencian a 15 años de cárcel a la 'Reina de Ketamina' por la muerte de Matthew Perry

Jasveen Sangha, conocida como la 'Reina de Ketamina', ha sido condenada a 15 años de prisión por su papel en la muerte del actor Matthew Perry. La sentencia es resultado de una investigación por tráfico y distribución de ketamina.

Jasveen Sangha , conocida como la 'Reina de la Ketamina', ha sido sentenciada a 15 años de prisión por su participación en la muerte del actor Matthew Perry . Sangha, de 42 años, se declaró culpable de múltiples cargos relacionados con el tráfico y la distribución de ketamina, incluyendo mantener un local para el tráfico de drogas y la distribución de la sustancia que, en una dosis letal, causó la muerte de Perry en octubre de 2023.

La sentencia representa un hito en la investigación de este trágico suceso que conmocionó a la comunidad de Hollywood y a los fanáticos del actor a nivel mundial. Los fiscales, en su argumentación, destacaron que Sangha operaba un negocio de narcotráfico desde su residencia en North Hollywood durante años, promocionándose como una distribuidora exclusiva que atendía a una clientela de alto perfil en la industria del entretenimiento. Pese a conocer los graves problemas de drogadicción de sus clientes y el daño que sus acciones causaban, Sangha continuó expandiendo su negocio para obtener mayores ganancias.\La investigación reveló que Sangha colaboró con Erik Fleming en la distribución de ketamina a Perry, sabiendo de sus antecedentes de consumo problemático. El informe de la autopsia de Perry confirmó que la causa de su fallecimiento fueron los efectos agudos de la ketamina. Previo a su muerte, Sangha y Fleming vendieron 51 viales de ketamina a Perry, que fueron entregados a su asistente Kenneth Iwamasa, quien administró al actor al menos tres inyecciones de la sustancia. La sentencia de Sangha es el resultado de una extensa investigación que involucró a otras personas responsables en este caso. Además de Sangha, se han dictado sentencias para otros individuos implicados, incluyendo al doctor Mark Chávez, sentenciado a arresto domiciliario, y al doctor Salvador Plasencia, quien recibió una condena de prisión. Iwamasa y Fleming, también involucrados en el caso, enfrentarán sus propias sentencias en las próximas semanas. El caso ha puesto de manifiesto la gravedad del tráfico de drogas en el mundo del entretenimiento y los peligros que enfrentan las personas que luchan contra la adicción.\El caso de Matthew Perry y Jasveen Sangha ha puesto de relieve la compleja red de tráfico de drogas que opera en ciertos círculos de Hollywood y sus devastadoras consecuencias. Las autoridades han enfatizado la importancia de perseguir y castigar severamente a aquellos que contribuyen al suministro de drogas ilegales y que explotan la vulnerabilidad de las personas con adicciones. La sentencia de Sangha es un claro mensaje de que la justicia no tolerará este tipo de comportamiento. La investigación continúa abierta para dilucidar todos los detalles y desmantelar cualquier otra actividad ilegal que pueda estar relacionada. Este caso sirve como un recordatorio sombrío de los peligros de la drogadicción y la necesidad de buscar ayuda profesional. La condena de Sangha es vista como un paso crucial para llevar ante la justicia a todos los responsables y enviar un mensaje de disuasión a aquellos que se dedican al tráfico de drogas. Las autoridades esperan que este caso sirva como un punto de inflexión en la lucha contra el consumo de drogas y la prevención de futuras tragedias similares





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