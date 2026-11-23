Valentín Pavón Gómez, alias Dragón, fue condenado a 18 años de prisión por exigir pagos semanales a taxistas en Coatzacoalcos, haciéndose pasar por CJNG. La sentencia incluye multa y reparación de daños.

Valentín Pavón Gómez, conocido bajo el alias de "Dragón", ha sido sentenciado a 18 años de prisión por el delito de extorsión agravada. Este veredicto fue dictado por un juez del Distrito Judicial de Coatzacoalcos y responde a la imposición de cuotas semanales de 150 pesos a los taxistas de la central camionera de esa localidad.

La estrategia de extorsión contra taxistas

La operación criminal se llevó a cabo en la terminal de autobuses de Coatzacoalcos. Los hechos investigados por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECSyE) indican que la coerción comenzó en mayo de 2025. Durante este periodo, Pavón Gómez reunió a los conductores del sitio de taxis para imponerles un pago obligatorio de 150 pesos por semana. Además de esta cuota base, exigía 100 pesos adicionales por cada unidad y conductor. El responsable se hacía pasar por un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para intimidar a las víctimas. Utilizaba amenazas para obligarlos a entregar dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades laborales normales.

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Ampliar el control mediante amenazas directas

La estrategia de extorsión incluía advertencias muy concretas para aquellos que se negaran a pagar. La amenaza implicaba que los contribuyentes podrían sufrir agresiones físicas o daños en sus vehículos. Ante el temor evidente de represalias, algunos trabajadores aceptaron inicialmente las exigencias financieras. Sin embargo, la presión se hizo insoportable y eventualmente decidieron presentar una denuncia ante las autoridades especializadas. Esta decisión permitió iniciar un proceso penal que condujo a la identificación y captura del responsable, Valentín Pavón Gómez, quien fue detenido en flagrancia el 22 de septiembre de 2025.

Detención en la avenida Juan Osorio López

La captura del extorsionador se llevó a cabo en la avenida Juan Osorio López, en la ciudad de Coatzacoalcos. Tras su arresto, quedó sujeto al proceso penal 278/2025. Durante este procedimiento legal, se reunieron todos los elementos necesarios para acreditar su responsabilidad en los delitos cometidos. Las investigaciones detalladas permitieron vincular directamente a Pavón Gómez con las prácticas de extorsión que afectaban a la comunidad de taxistas. Este paso fue crucial para construir un caso sólido que culminara con su juzgamiento y sentencia definitiva, asegurando que la justicia fuera aplicada con base en pruebas concretas y no solo en acusaciones.

La sentencia final de 18 años de prisión

El pasado 20 de noviembre de 2026, el juez dictó la sentencia condenatoria definitiva. La resolución no solo implica 18 años de prisión, sino también el pago de una multa económica. Adicionalmente, se ordena la reparación del daño a las víctimas que fueron obligadas a entregar dinero mediante amenazas. Esta decisión judicial cierra un ciclo de intimidación que perturbó la convivencia en el sector transporte local, marcando un precedente en la lucha contra el crimen organizado en la región.