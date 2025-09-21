Sentencian a 20 años a coautor del homicidio de Sebastián en Gómez Palacio

Uriel 'NN' fue sentenciado a 20 años de prisión por el homicidio calificado de Sebastián, un joven de 14 años, en una panadería de Gómez Palacio. Isaac 'NN' enfrenta un proceso penal, y las autoridades buscan a Dante 'NN', prófugo desde septiembre.

La tarde del sábado 20 de septiembre se marcó un hito en el caso del homicidio de Sebastián, un joven de 14 años, con la imputación, vinculación y sentencia condenatoria contra Uriel 'NN'. Este individuo fue señalado como coautor del delito de homicidio calificado y con ventaja, un crimen que conmocionó a la comunidad de Gómez Palacio , Durango , y que tuvo lugar en el interior de una panadería local.

El proceso, gestionado por Zuriel Rosas, abogado y asesor jurídico de la familia de la víctima, culminó con una sentencia que refleja la gravedad de los hechos y la búsqueda de justicia para Sebastián y su familia. \Tras una solicitud de proceso abreviado, donde Uriel 'NN' admitió su culpabilidad, el Juez dictó una sentencia de 20 años de prisión, una multa económica y la obligación de reparar los daños causados. Según relató Zuriel Rosas, la sentencia final, tras aplicar la reducción por el proceso abreviado, será de 17 años y seis meses de encarcelamiento en el CERESO de Durango. Esta sentencia representa un paso significativo en la búsqueda de justicia, aunque el caso aún presenta aristas pendientes. Isaac 'NN', otro presunto coautor en el asesinato, se encuentra actualmente en proceso penal, en la etapa de investigación complementaria, que se espera concluir en noviembre. Isaac también permanece en prisión preventiva justificada en el CERESO de Durango. El asesor legal destacó la importancia de la sentencia de Uriel, al ser la primera condena en el caso, y reafirmó la necesidad de continuar con la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados. Adicionalmente, las autoridades mantienen la búsqueda activa de Dante 'NN', quien está prófugo desde el 10 de septiembre, con una ficha de búsqueda activa y la solicitud de colaboración ciudadana para recabar información sobre su paradero.\El homicidio de Sebastián ocurrió el sábado 6 de septiembre en la panadería situada en la intersección de la calle 5 de febrero y la avenida Bravo, en el centro de Gómez Palacio. El joven, que acudió al establecimiento en busca de trabajo, fue sometido y herido de bala por uno de los tres individuos presentes. A pesar de los esfuerzos por salvar su vida, Sebastián falleció camino a la Cruz Roja debido a la gravedad de la herida. Isaac, también implicado en el suceso, recibió una herida durante el incidente y fue trasladado a un hospital privado. Dante 'NN', logró escapar del lugar y su paradero permanece desconocido hasta el momento. Las investigaciones apuntan a que Dante pretendía jugar a la “ruleta rusa” antes del fatal desenlace, lo que llevó a la Fiscalía a emitir una ficha de búsqueda el 10 de septiembre y solicitar la colaboración de la ciudadanía para su captura. Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información sobre Dante a comunicarse a los números telefónicos proporcionados. Dante huyó a bordo de una camioneta Chevrolet Cheyene, modelo 2025, con placas de circulación del Estado de Durango, FT0787-D, lo que podría facilitar su identificación y localización





Homicidio Gómez Palacio Durango Sentencia Justicia

